柯文哲爭議連環爆！她諷一點也不意外：向全台灣示範「知法犯法」
民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，先是妻子陳佩琪自爆，用別人的名字開公司，接著柯文哲競選總統期間合作的時樂股份有限公司，又指柯文哲疑似作假帳。民進黨台北市議員許淑華痛罵，柯文哲家族向全台灣示範「知法犯法」！
記者何哲欣／台北報導
許淑華說，柯文哲疑似用公關公司洗錢4000萬、開空頭公司，還破例給京華城840%容積，根本圖利財團！柯文哲總統競選期間下單高達4000萬各項訂單，給親人、心腹所經營的公司（相關公司細節放在留言補充）。民眾黨支持者以為小額捐款支持新政治，結果實際上只是在柯文哲手上打轉，左手進、右手出。公司名字取「木可」，自戀且毫不遮掩，把支持者當韭菜割。
許淑華也說，陳珮琪自爆託朋友幫忙掛名開人空頭公司，協助柯文哲競選，明目張膽的知法犯法還承認。
不過許淑華說，最誇張、最離譜的還是京華城案，京華城變成弊案，關鍵人物就是柯文哲！日前前副市長彭振聲出面作證，京華城許多「自創」的認定和獎勵，是柯文哲親簽過關。依北市府公文，京華城案是任內唯一由民間機關提送的都更案，明明不適用《都市更新建築容積獎勵辦法》，卻不顧都委會意見，執意要通過前所未有的高額獎勵。
許淑華說，從頭到尾所有關鍵決策，都是柯文哲一個人在操弄，量身打造840%容積獎勵，天價上百億的禮物送給財團。柯文哲一連串弊案連環爆，許淑華說真的是一點都不意外。