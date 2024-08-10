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8/10情人節！七夕4生肖「有愛情有鈔票」　貴人助脫單、財運炸裂

▲今8/10情人節！大稻埕夏日節七夕夜壓軸施放480秒七夕煙火。屬龍、蛇、豬、兔4生肖的朋友七夕愛情、財運都超旺。（圖／北市觀傳局提供）
▲今8/10情人節！大稻埕夏日節七夕夜壓軸施放480秒七夕煙火。屬龍、蛇、豬、兔4生肖的朋友七夕愛情、財運都超旺。（圖／北市觀傳局提供）

記者徐銘穗/綜合報導

今天是8/10情人節，也是七夕情人節！傳說最苦情愛侶牛郎與織女，每年只能在今天，搭上鵲橋、跨越銀河來相會。不過，現代的我們太幸運了，即便相隔千里遠，也能隨時視訊解相思。還沒有另一半的朋友也別心急，根據《搜狐網》點名，七夕時節，屬龍、馬、猴、豬4生肖的朋友們同時被月老和財神爺眷顧，有貴人相助脫單，愛情、財運都旺到炸裂。

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屬龍：魅力大噴發，愛人財富都來

龍年出生的人天生具有領袖魅力，今年七夕對你來說，不僅是愛情的甜蜜催化劑，更是財運飆升的黃金時期，將受到貴人的關照與幫助。在事業上，你才華被看見，升遷機會接踵而至，財運水漲船高，有機會獲得意外之財；而你獨特的魅力也讓桃花開了，有機會在七夕邂逅命中注定的那個人。

▲7天春節連假就要結束，小孟老師分享，有5生肖開工後財運會旺整年。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲屬龍七夕魅力大噴發，愛人、財富都來了。（示意圖／記者徐銘穗攝）
屬馬：乘著幸運駿馬，愛情勢不可擋

馬年出生的朋友在今年七夕，運勢簡直就像騎上了幸運駿馬，奔馳在成功的道路上！你瘋狂飆漲的行動力與判斷力，斬開眼前所有困擾，投資眼光獨到，收穫頗豐。在愛情上更是勢不可擋，有機會在社交場合遇到心儀對象，迅速墜入愛河，穩交的馬兒感情升溫，幸福滿滿。

屬猴：創新思維魅力大漲，雙喜臨門

屬猴的朋友在七夕注定不凡！你最強大的魅力就是機智與幽默，單身的猴子可多參加聚會，展現個人風采，有機會遇見命中注定的他／她。與此同時，創新的思維也讓你在職場中大放異彩，事業上出現前所未有的突破。這個七夕對猴兒來說，可說是愛情、事業雙喜臨門。

▲首日由五大舞台齊聚135組國內外樂團，帶來三天的音樂派對。（圖／屏東縣府提供）
▲多出席各類聚會、派對等活動，有助於脫單。（圖／屏東縣府提供）
屬豬：正直善良有好報，可望脫單

豬年出生朋友的善良與樂觀總能為身邊的人帶來正能量，幸運之神也都看見了你的好，安排了貴人來相助，工作上的努力獲升遷、加薪機會，財運也隨之而來。在愛情方面，你的溫柔與體貼，將贏得異性的傾心。單身豬兒有機會在七夕脫單，穩交的豬兒感情則會更加堅固。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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