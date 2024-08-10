8/10情人節！七夕4生肖「有愛情有鈔票」　貴人助脫單、財運炸裂

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龍年出生的人天生具有領袖魅力，今年七夕對你來說，不僅是愛情的甜蜜催化劑，更是財運飆升的黃金時期，將受到貴人的關照與幫助。在事業上，你才華被看見，升遷機會接踵而至，財運水漲船高，有機會獲得意外之財；而你獨特的魅力也讓桃花開了，有機會在七夕邂逅命中注定的那個人。
屬馬：乘著幸運駿馬，愛情勢不可擋
馬年出生的朋友在今年七夕，運勢簡直就像騎上了幸運駿馬，奔馳在成功的道路上！你瘋狂飆漲的行動力與判斷力，斬開眼前所有困擾，投資眼光獨到，收穫頗豐。在愛情上更是勢不可擋，有機會在社交場合遇到心儀對象，迅速墜入愛河，穩交的馬兒感情升溫，幸福滿滿。
屬猴：創新思維魅力大漲，雙喜臨門
屬猴的朋友在七夕注定不凡！你最強大的魅力就是機智與幽默，單身的猴子可多參加聚會，展現個人風采，有機會遇見命中注定的他／她。與此同時，創新的思維也讓你在職場中大放異彩，事業上出現前所未有的突破。這個七夕對猴兒來說，可說是愛情、事業雙喜臨門。
屬豬：正直善良有好報，可望脫單
豬年出生朋友的善良與樂觀總能為身邊的人帶來正能量，幸運之神也都看見了你的好，安排了貴人來相助，工作上的努力獲升遷、加薪機會，財運也隨之而來。在愛情方面，你的溫柔與體貼，將贏得異性的傾心。單身豬兒有機會在七夕脫單，穩交的豬兒感情則會更加堅固。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。