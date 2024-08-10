奧運籃球／Kerr又讓Tatum整場坐冷板凳！媽媽不滿發文：無法接受

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今年才率領塞爾提克奪下NBA總冠軍的Tatum，在奧運進行前被認為是陣中主力之一，但如今在美國男籃的5場比賽中，平均上場時間只有 19.9 分鐘，場均拿下6.3 分、6籃板、2助攻，表現機會相對較少。
在小組賽對上塞爾維亞時，整場都沒獲得上場機會，主帥Kerr賽後受訪時，表示自己選擇了最有意義的出賽組合，並直言沒有讓NBA最頂尖的球員上場，顯得自己「就像白癡」。
關鍵4強賽板凳坐滿 母親發文抱怨
不過來到4強賽，美國再度對上塞爾維亞，即便一度落後高達17分，Kerr還是選擇讓Tatum整場坐冷板凳，反觀明尼蘇達灰狼球星「蟻人」Anthony Edwards，表現不佳卻依然被放在場上，因而引發外界討論。
ESPN分析師Dick Vitale發文稱：「有人能告訴我Tatum受傷了嗎？他最近的上場時間不像1名NBA第一陣容的球員。」而Tatum的母親也轉發這篇文章，並回覆道：「不，他沒有受傷，不過如果你發現什麼請讓我知道，這個調度是沒道理，且讓人無法接受的。」
值得一提的是，除了Tatum外，印第安納溜馬的球星Tyrese Haliburton本屆隨隊參加巴黎奧運，在2場面對塞爾維亞的比賽中，也都沒有獲得任何上場機會。
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