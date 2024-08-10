台中購物節　獲「2024 APSAA亞太永續行動獎」肯定

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經發局長張峯源表示，中市府「發展經濟、打造永續城市不是選擇而是必須！」台中購物節自2019年創辦以來，透過一系列創新舉措，積極促進地方經濟的繁榮與社會的和諧發展，活動期間更結合在地特色與多元活動，吸引國內外遊客與全國消費者參與，並鼓勵中小企業、微型店家加入活動，共同形成強大的經濟乘數效應，經歷五屆辦理成果，更成為各縣市政府慶典經濟指標。
經發局表示，競賽類別分別從「環境永續」、「社會共融」及「經濟發展」三大面向共同評選，吸引全國79個公私部門單位參與，總參獎件數高達157件。此次榮獲獎項，首先是「環境永續」，購物節推出活動APP發票登錄功能，鼓勵使用雲端發票，去年活動消費登錄的雲端發票占比高達60.88%，減少約2,500萬張紙本發票，成功達到環境保護、無紙化服務。
第二「社會共融」，活動自首屆以來吸引超過35,000家業者、攤商成為活動合作店家，除與市府協力擴大行銷品牌及活動，為拉近與民眾間的親切感，市府更於去年邀請在地商圈、市場、夜市代表人成為最接地氣的活動代言人，使全城充滿購物氛圍及提升買氣。
最後，「經濟發展」，2023年台中購物節不僅促進在地經濟活動，更帶動全國經濟產值高達672億元，相較2020年成長3.84倍。此外，活動也成功吸引外縣市消費者，消費比例每年增加10%，2023年外縣市登錄金額達到102億元，佔總登錄金額約31%，成功提升台中市旅遊業商機。
經發局說，台中購物節成功整合政府、企業與市民三方社會共榮，並善用數位科技推動經濟發展及提升市民生活品質。繼去年活動APP獲得WITSA國際資通訊獎中的「傑出公眾合作服務獎」、ASOCIO亞太資通訊科技應用獎中的「數位轉型獎」及2024 Go Smart首獎三大國際獎項，此次能再次獲得「亞太永續行動獎」榮譽，是全民的支持與各界的努力成果，市府將持續致力於永續發展議題，打造經濟繁榮、幸福有感、富市台中新好生活。