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台中購物節　獲「2024 APSAA亞太永續行動獎」肯定

▲台中購物節榮獲2024第三屆「APSAA亞太永續行動獎」，經發局主任秘書倪世齡(左者)代表受獎(圖／經發局提供)
▲台中購物節榮獲2024第三屆「APSAA亞太永續行動獎」，經發局主任秘書倪世齡(左者)代表受獎(圖／經發局提供)

記者柳榮俊/台中報導

台中市政府打造永續發展城市，2024第三屆「APSAA亞太永續行動獎」，台中購物節，促進地方經濟與社會共榮的藍圖榮獲SDG08「就業與經濟成長」銅獎，(8)日由經濟發展局主任秘書倪世齡代表受獎。經發局表示，此次殊榮彰顯台中市政府於推動地方經濟發展與社會和諧共榮方面的卓越成就。

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經發局長張峯源表示，中市府「發展經濟、打造永續城市不是選擇而是必須！」台中購物節自2019年創辦以來，透過一系列創新舉措，積極促進地方經濟的繁榮與社會的和諧發展，活動期間更結合在地特色與多元活動，吸引國內外遊客與全國消費者參與，並鼓勵中小企業、微型店家加入活動，共同形成強大的經濟乘數效應，經歷五屆辦理成果，更成為各縣市政府慶典經濟指標。


經發局表示，競賽類別分別從「環境永續」、「社會共融」及「經濟發展」三大面向共同評選，吸引全國79個公私部門單位參與，總參獎件數高達157件。此次榮獲獎項，首先是「環境永續」，購物節推出活動APP發票登錄功能，鼓勵使用雲端發票，去年活動消費登錄的雲端發票占比高達60.88%，減少約2,500萬張紙本發票，成功達到環境保護、無紙化服務。


第二「社會共融」，活動自首屆以來吸引超過35,000家業者、攤商成為活動合作店家，除與市府協力擴大行銷品牌及活動，為拉近與民眾間的親切感，市府更於去年邀請在地商圈、市場、夜市代表人成為最接地氣的活動代言人，使全城充滿購物氛圍及提升買氣。


最後，「經濟發展」，2023年台中購物節不僅促進在地經濟活動，更帶動全國經濟產值高達672億元，相較2020年成長3.84倍。此外，活動也成功吸引外縣市消費者，消費比例每年增加10%，2023年外縣市登錄金額達到102億元，佔總登錄金額約31%，成功提升台中市旅遊業商機。


經發局說，台中購物節成功整合政府、企業與市民三方社會共榮，並善用數位科技推動經濟發展及提升市民生活品質。繼去年活動APP獲得WITSA國際資通訊獎中的「傑出公眾合作服務獎」、ASOCIO亞太資通訊科技應用獎中的「數位轉型獎」及2024 Go Smart首獎三大國際獎項，此次能再次獲得「亞太永續行動獎」榮譽，是全民的支持與各界的努力成果，市府將持續致力於永續發展議題，打造經濟繁榮、幸福有感、富市台中新好生活。

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