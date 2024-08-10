陳天仁稱前男友「有錢長得普通」！皇毅不忍了　發文戳破她真面目

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揭陳天仁慣性說謊、雙標 皇毅：抹黑我掩蓋自己劈腿
今晨，皇毅在Threads連發6篇文，傻眼痛罵陳天仁：「去抹黑造謠我與我的家庭，藉此來掩蓋她劈腿的事！」他指女方的聲明避重就輕，從來沒為自己的錯誤真誠道過歉，還因為擔心形象受損，以死相逼求他刪除Dcard的爆料文，不過在發現自己的工作沒有受到太大影響，現在居然態度180度翻轉，上通告扯謊、攻擊他的家人。
皇毅說，陳天仁根本沒有他爸媽任何的聯絡方式，雙親要如何傳訊息關心她，且如果自己家人真的討厭她陳天仁，為何還要竭盡所能去幫她生病的父親，至於躲廁所講電話全是陳天仁的選擇，「她演得很無辜委屈，事實卻是她自己選擇拒絕跟我的家人溝通，每次電話來的時候，我都是問她要不要一起講，而她自己選擇逃避，自己跑去我的廁所滑手機。」
金錢的部分，皇毅說陳天仁雙標，上節目時很有錢，談感情的時候又沒有，「只能說真的奇怪的，她不是說家裡8間房子？那為何妳還需要去做一些奇怪的工作？凡走過必留下痕跡，知道的人也都會知道」，最後，皇毅向陳天仁喊話：「就當我是突然醒悟了！決定做我老早就應該做的事情，讓這個世界都必須要提防這麼一個人，以後請不要再上節目去亂講話，攻擊我的家人！」
針對皇毅的說法，《NOWnews今日新聞》詢問陳天仁經紀人，對方說：「找到人再回覆喔！」陳天仁前夫周孝安經紀人則表示：「不好意思喔！周孝安最近忙於教課及拍戲，跟前妻只有在有關於小孩的事情的時候會聯絡喔，其他的事情不是很清楚耶！」