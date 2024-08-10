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陳天仁稱前男友「有錢長得普通」！皇毅不忍了　發文戳破她真面目

▲陳天仁（左圖）稱舊愛有錢、長相普通，皇毅不再隱忍，發長文揭發女方真面目。（圖／陳天仁、皇毅臉書）
▲陳天仁（左圖）稱舊愛有錢、長相普通，皇毅不再隱忍，發長文揭發女方真面目。（圖／陳天仁、皇毅臉書）

記者楊穎軒林奕如／台北報導

30歲「象迷娘」陳天仁和演員周孝安2021年奉子成婚，2年後宣布離婚，日前她被饒舌歌手皇毅影射，婚變後和他交往不久便劈腿，陳天仁經紀人以「絕無單方面付出」回應，沒想到，陳天仁日前在節目上指小6歲舊愛很有錢但外貌普通，男方爸媽懷疑她來騙財產等，皇毅忍無可忍，今（10）日凌晨發文痛批陳天仁造謠、雙標：「她真的說太多謊了！」而《NOWnews今日新聞》詢問陳天仁，經紀人表示，等求證本人後再做回應。

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陳天仁在節目《11點熱吵店》表示，前男友家裡滿有錢，與對方爸媽見面後，一開始兩老會傳訊息關心自己，不過得知她離過婚還有一名女兒就大暴走、態度丕變，質疑她貪圖自家財產，百般阻撓戀情。陳天仁說，她只好和男友假分手，都躲到廁所熱線，但她自認善良也沒做錯事，為何見不得人，且如果真的結婚會擔心公婆如何對待自己的女兒，「我就覺得好虧」，於是決定分手。

▲陳天仁經紀人則回應表示：「兩人交往實際發生的事只有當事人最清楚，交往時期也絕無單方付出。」（圖／陳天仁IG）
▲陳天仁被皇毅控訴偷吃，經紀人表示，兩人交往實際發生的事只有當事人最清楚，交往時期也絕無單方付出。（圖／陳天仁IG）
揭陳天仁慣性說謊、雙標　皇毅：抹黑我掩蓋自己劈腿

今晨，皇毅在Threads連發6篇文，傻眼痛罵陳天仁：「去抹黑造謠我與我的家庭，藉此來掩蓋她劈腿的事！」他指女方的聲明避重就輕，從來沒為自己的錯誤真誠道過歉，還因為擔心形象受損，以死相逼求他刪除Dcard的爆料文，不過在發現自己的工作沒有受到太大影響，現在居然態度180度翻轉，上通告扯謊、攻擊他的家人。

皇毅說，陳天仁根本沒有他爸媽任何的聯絡方式，雙親要如何傳訊息關心她，且如果自己家人真的討厭她陳天仁，為何還要竭盡所能去幫她生病的父親，至於躲廁所講電話全是陳天仁的選擇，「她演得很無辜委屈，事實卻是她自己選擇拒絕跟我的家人溝通，每次電話來的時候，我都是問她要不要一起講，而她自己選擇逃避，自己跑去我的廁所滑手機。」

▲皇毅指出陳天仁慣性說謊、雙重標準，全世界都要提防她這個人。（圖／皇毅IG）
▲皇毅指出陳天仁慣性說謊、雙重標準，全世界都要提防她這個人。（圖／皇毅IG）
金錢的部分，皇毅說陳天仁雙標，上節目時很有錢，談感情的時候又沒有，「只能說真的奇怪的，她不是說家裡8間房子？那為何妳還需要去做一些奇怪的工作？凡走過必留下痕跡，知道的人也都會知道」，最後，皇毅向陳天仁喊話：「就當我是突然醒悟了！決定做我老早就應該做的事情，讓這個世界都必須要提防這麼一個人，以後請不要再上節目去亂講話，攻擊我的家人！」

針對皇毅的說法，《NOWnews今日新聞》詢問陳天仁經紀人，對方說：「找到人再回覆喔！」陳天仁前夫周孝安經紀人則表示：「不好意思喔！周孝安最近忙於教課及拍戲，跟前妻只有在有關於小孩的事情的時候會聯絡喔，其他的事情不是很清楚耶！」


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