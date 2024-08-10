害單身狗笑炸！科博館白鼬攜手故宮南院玉杯粉專嗨歌、七夕曬真愛
今天是農曆七夕，故宮南院在粉專以多張知名國畫kuso年「七夕對我來說，就是鬼月的其中一天」、「比起擁有幸福愛情，我更想要自由人生」忠實傳遞單身狗心情。國立科博館小編留言「你還有我啊」！粉專以大量動物標本傳達「不能想像獅去你」、「你是我的雉愛」，還用白鼬與玉杯大玩情歌接龍，網友笑爆稱「是真愛」、「這對還蠻速配」。
記者顏幸如／台中報導
國立故宮博物院南部院區小編今（10）日中午發文宣傳至善湖的夜間水舞，不是標榜七夕浪漫，而是反向操作發表單身宣言「我單身不是沒人要，只是怕找不到比我更愛我自己的人」、「畢竟全世界最愛你的人，就是你自己了」、「今天國際懶惰日，愛情我暫時不需要」。
粉專以多張古代名圖後製對白，例如宋人十八學士圖的對話是「七月對我來說，就是鬼月的其中一天」；男子孤獨躺著的「五代南唐顧德謙弄簫圖」，內心戲「比起擁有幸福愛情，我更想要自由人生」；攬鏡自照的「元人畫梅花仕女」，對自己說「既然桃花不來，那就別來了吧」；福態妹拿著花的「明唐寅倣唐人仕女」，是「我把我自己養得很好，請勿攀折」。
網友留言「南編真是看破紅塵了」、「每個節的梗圖都很噴飯，笑死」、「這幾張圖對白，有對愛情看清一切的感覺」。
正當故宮南編感嘆「愛自己很重要」時，國立自然科學博物館粉專小編也來留言「你還有我啊」！網友點進科博館粉專，赫然看到一張張動物標本，配上「猿來這就是愛」、「在你心裡迷了鹿」「不能想像失獅去你」、「此生狸不開你」，還以標本改編王心凌的歌，唱起「鼬鼬Cyndi baby」，南編立即還以古代玉杯，接唱「 喔杯杯！情話多說一點，想我就多看一眼」，頓時讓網友覺得標本搭古董毫不違和「是真愛」！