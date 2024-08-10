打造健康台灣！賴清德：未來「長照3.0」將持續增加服務據點

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德致詞指出，明年台灣將進入超高齡社會，65歲以上老年人口占總人口比率達20％，對社會來說是很大的負擔，要結合社會各界力量，打造「健康臺灣」，更要提升對長輩的照顧。
賴清德認為，不論哪個政黨執政都關心人口高齡化問題，前總統馬英九推動長照1.0、蔡英文推動長照2.0，他則將推動長照3.0，過去8年，在政府和民間共同努力下，全國長照據點從700多個，增加到超過1萬4千個。彰化縣的長照據點也從2017年33個，到現在達到715個。
賴清德提到，政府投入長照的整體經費，在蔡前總統任內也持續增加，從2016年的50億元，今年度達到876億元，而明年度的長照整體經費編列927億元，再創新高，他也要請現場4位彰化的立委給予支持，讓朝野、政府、民間一起來推動更好的長照服務，未來，「長照3.0」將持續增加服務的據點和內容，也給家庭照顧者和長照機構更多支持，並結合醫療和社會福利，發揮最大的功能。
賴清德表示，對於慈恩基金會用心照顧的身心障礙朋友，政府也將從今年到2028年，共投入480億元，來擴大布建社區式身心障礙照顧服務資源，協助照顧人員留才久任，讓身心障礙照顧服務能夠永續發展，感謝慈恩基金會以及每一位用心推動、支持長照服務的人士，政府會繼續努力推動各項政策，讓國人活得長壽又健康。
據指出，氣候變遷對策委員會首場日前落幕，賴清德週末第一個行程，隨即前往視察長照據點，從本週的高齡健康產業博覽會、視察中榮智慧醫療，從產業面、智慧醫療到高齡長照，持續為即將登場的健康台灣推動委員會，進行各界交流請益工作，為委員會暖身。