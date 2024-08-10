林郁婷捲性別風波！波蘭「56年前是受害者」歷史重演：是不是忘了

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然而1967年蘇聯和匈牙利組成了一個6人醫療團，用非正規的檢驗手法，判斷Ewa染色體有XY，國際田徑協會（IAAF）因此判定她為男性，導致Ewa的世界紀錄遭到撤銷，最終Ewa因不敵輿論攻擊及受到各方退賽施壓，選擇退出體育界，即便Ewa之後懷孕生子步入家庭生活，時至今日也未獲得任何公開的道歉。
王姿允醫師忍不住痛批，距離Ewa Kłobukowska事件都已經過了56年，現代社會還出現一模一樣的事，「科學都前進了50年，有一群人還活在半世紀前」。她也對影射造謠林郁婷的波蘭教練與選手喊話：「妳們是不是忘了，奧運之所以取消驗染色體，就是因為妳們國家出現了全世界第一個，因為有瑕疵的檢驗方式，而被犧牲掉選手生涯的女性運動員。」
波蘭田徑女將Ewa Kłobukowska也捲性別爭議！被迫退出體壇
事實上，根據奧運官網指出，Ewa Kłobukowska被認為是1960年代頂尖短跑運動員之一，她曾在1964年歐洲青少年錦標賽上獲得100公尺及4×100公尺田徑比賽中奪得金牌，並在同年奧運打破世界紀錄，並於100公尺田徑比賽中獲得銅牌，4×100公尺接力田徑比賽則奪得金牌。
1965年，Ewa Kłobukowska在歐洲盃上贏得100公尺、200公尺及4x100公尺田徑比賽金牌，同年7月100公尺短跑成績再度突破世界紀錄。1966年歐洲錦標賽上，在田徑項目中獲得2金1銀的殊榮。
然而，在1967年歐洲盃前夕，Ewa Kłobukowska因未能通過性別檢驗測試，被禁止參加職業運動比賽，國際田徑總會還取消了她的3項世界紀錄，她之後也因飽受外界壓力選擇退出體壇，選擇結婚生子步入家庭，目前年齡為77歲。
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