不怕小吳、紀卜心十盛爭議！YT實況主丁特進軍手搖「月賺2百萬」
網紅小吳、紀卜心的「十盛熟成奶茶」日前爆爭議被炎上，沒讓投資者怯步，知名YouTube實況主丁特斥資500萬，打造手搖飲品牌「特‧好喝烏龍茶專賣店」，今（10）日首店於林口飲料一級戰區正式開幕。丁特預估花10個月至一年回本，每月營業額預估200萬收入。
記者林奕如／綜合報導
開幕活動上，「特好喝」創始人丁特，一早開店就親自與現場觀眾互動，大玩轉盤遊戲，也吸引上百人的排隊人龍。藝人好友包括陳零九、晨灰、施文彬、昌璟翔（阿達）、謝夏天等人前來祝賀。
陳零九開店也有經驗，他也祝福丁特，希望他越開越多家，生意興隆。丁特也說，陳零九有特別提醒他，一定要看帳。丁特未來計畫半年後才開放展店、加盟，目標三年內，全台有100家店，網友也敲碗喊話來台中、高雄開店。
丁特說，當初在東南亞旅遊過程中，找不到手搖，加上自己是螞蟻，熱愛甜飲，所以才萌生乾脆自己開店的念頭，研發期間，平均每天試喝五杯以上。他也分享，開店目前最棘手的事情是對於員工培訓進度，務必要維持好茶飲的品質，要對得起消費者，特好喝品牌標語「色澤烏青，烏龍入水」，他希望開店的目的要將台灣茶飲推廣到全世界。