「最美氣象主播」王鈺婷揭10年前初體驗 連心跳聲都聽得一清二楚
鏡電視今日舉行小小主播營，由主播王鈺婷、陳璽鈞擔任講師教導小朋友們氣象播報及主播播報技巧。王鈺婷有「最美氣象主播」封號，她回想到10年前第一次試錄氣象播報時，緊張又興奮，連自己的心跳聲都聽得一清二楚，試錄前天天對著鏡子練習播報、狂背氣象用語，她也給自己的初體驗打了100分，「因為我真的盡了全力」。
記者林奕如／台北報導
主播王鈺婷希望讓大家愛上氣象，這是她連兩年擔任小小主播營氣象播報講師最想要達成的目標，所以她特別將課程分成「溫度組」跟「雨量組」，讓小小學員們可以邊玩邊了解氣象圖資，沒想到小學員們爭相舉手回答，不只知道龍捲風和颱風的差別，還主動提問冷鋒、暖鋒和滯留鋒在氣象圖資上的符號意義，讓王鈺婷笑說很想跟家長說：「你們的小孩在學校都有認真上課，太強了。」
接著王鈺婷帶著小朋友到虛擬攝影棚，親自體驗如何播報氣象，有小朋友上場前頻頻說好緊張，還拉著王鈺婷小小聲地問她有沒有播報小秘訣，王鈺婷馬上從氣場強大的主播化身溫柔小姐姐，除了細心指導外，更說：「如果你還是很緊張，我就陪你一起播」，讓小朋友頓時信心大增，用盡力氣大聲播報，讓王鈺婷看了不禁露出會心一笑。
主播陳璽鈞則負責傳授主播播報技巧，兩位小學員對著她直喊：「仙女姊姊」，讓她又驚又喜。陳璽鈞希望透過課程，讓小朋友們建立自信，能更勇敢說話，也希望小學員們，更加了解新聞從業人員的工作，也許能成為未來的志願，因為她就是小時候參加了廣播電視夏令營之後，從此立定目標要從事傳播工作，至今成為主播。有幾個小學員，上主播台錄製播報影片時真的表現超好，連副控的導播都鼓掌說讚，讓她私心想建議公司要不要先簽下來，長大以後來當同事。