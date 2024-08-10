林郁婷巴黎奧運衰捲性別爭議！阿滴不忍了 全英文闢謠開戰外媒
台灣女拳王林郁婷參加巴黎奧運，卻因性別議題屢遭質疑。儘管國際奧會已釋出聲明，參加巴黎奧運的選手均符合比賽資格和參賽規定，但網路上仍流傳許多假消息。近日更有外媒不惜汙衊運動員性別，在X上放假新聞，指出阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）和台灣拳后林郁婷有「XY染色體」。對此，網紅阿滴不忍了，用大篇英文回覆於貼文下方力挺林郁婷。
記者許芷芸／綜合報導
阿滴到處作戰澄清 聲援林郁婷
有外媒在X上寫下：「官方消息，奧運女子拳擊決賽的兩名入圍者克莉芙和林郁婷2人都有 XY 染色體（男性）。」試圖釋放假消息擾亂2024巴黎奧運。
網紅阿滴看到後也利用自身英文優勢回應：「林郁婷出生於女性，並遵守了巴黎2024拳擊單位制定的所有適用醫療法規。有大量的證據，包含她的社會保障號碼、她童年的照片、各種拳擊比賽的性別檢查，證明林郁婷是女性。」
阿滴相挺林郁婷 粉絲留言讚爆
有人看到阿滴用英文全力替林郁婷辯解深受感動，發文感謝阿滴幫忙，而阿滴本人則親自回應：「X真的一堆假新聞」，粉絲也紛紛留言大讚：「謝謝阿滴」、「看到阿滴澄清文都按讚」、「阿滴太帥了！」