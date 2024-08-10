安平開台天后宮舉辦「做16歲」！擴大400位學子 日、韓也來參加
今天是七夕情人節，對台南人來說，還有一個相當熟悉的習俗，即是「做16歲」，今（10）日在安平開台天后宮就有一場「做16歲」隆重啟動，恰逢「臺南400」，活動名額擴大400名，更首次推出「線上做16歲成年禮」，另外，今天參與的學子除了台南在地人，更有外縣市民眾，甚至也有多位遠從日本、韓國、德國而來。
記者葉盛耀/綜合報導
「做16歲」是臺南特有的傳統習俗，也是人生旅途中一個特別的里程碑，象徵著我們逐漸邁向成年，開始承擔更多的責任，並迎接更多的挑戰。今年溪南場活動於8月10日在安平開台天后宮隆重啟動，恰逢「臺南400」，活動名額除擴大為400名，更是因此吸引不少日本、韓國學子來參加，甚至還有遠從德國。此次並首次推出「線上做16歲成年禮」體驗，讓外縣市及海外學子能突破地域限制共同參與臺南特有的成年禮。
今年活動以「成功啟航 穿越臺南400」為主題，除遵循古禮科儀，祭拜祈福、侍親奉茶、戴狀元帽「躓出鳥母宫」象征「轉大人」迎向成年，還融入富含時代意義的主題，藉由古都掌中劇團演繹臺灣墾拓史和「安平媽」的由來，讓參與的學子們透過布袋戲了解臺南歷史演變。
下午還安排「成功啟航」搭船遊大員港，伴隨文史導覽 70分鐘，學生們可以藉此了解台江數百年的演變更迭及自身成長土地的歷史足跡。藉由一系列活動讓學子們了解「臺南400」的文化歷程，並期許學子們能珍視傳統、開創當代、展望未來。
台南市長黃偉哲更是出席此場盛大慶典，還親自至安平古堡親頒授證，他也提到，今年除實體的做16歲成年禮活動，更首創線上體驗，邀請國內外學子共襄盛舉，透過網絡無遠弗屆的特性，超越地域限制，用更靈活、更便捷的方式交流和分享，讓更多人知道「做16歲」的意義與由來，也呼應臺南400的核心精神「一起臺南 世界交陪」，線上活動將持續到今年年底，歡迎年滿15歲至18歲的青少年都踴躍報名參加，也希望藉此機會向海外推廣這項別具特色的傳統習俗，一起感受臺南獨特的成年古禮文化。
民政局局長姜淋煌則指出，安平開台天后宮以藝術意象創作的「鳥母宮」已成為安平做16歲的獨特標誌，今年起廟方特别安排「亮化」鳥母宮，每晚6時到10時會點亮鳥母宮，增添夜間色彩活絡夜間經濟，期盼藉由民俗活動，吸引更多觀光客造訪，感受臺南獨特的城市風貌，並帶動周邊觀光經濟活動，提高城市活力，創造多元價值增加台南的知名度。