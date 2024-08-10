慶祝「麟洋配」羽球蟬聯金牌 北捷攜手悠遊卡公司捐百萬推廣羽球
全民瘋奧運！「麟洋配」上週金牌戰的表現讓民眾熱血沸騰。為了「麟洋配」慶祝羽球蟬聯金牌，創有史以來新紀錄，臺北捷運公司今（10）日表示，8月9日旅客持悠遊卡搭乘捷運，每卡共同提撥新台幣1元推廣羽球運動，總計捐助逾109萬元給北市體育局規劃使用。
記者陳郁柔／台北報導
臺北捷運公司今日表示，北捷與悠遊卡為慶祝王齊麟、李洋奧運羽球蟬聯金牌，8月9日旅客持悠遊卡搭乘捷運，臺北捷運公司與悠遊卡公司每卡共同提撥1元以推廣羽球運動。經統計，當日搭乘不重複卡數為109萬7186張，總計捐助109萬7186元給北市體育局。
北捷表示，本案捐助款項依「臺北市政府所屬各機關學校捐款收支管理要點」辦理，將該筆款項捐助體育局，相關用途由體育局規劃使用。
不僅如此，北捷指出，兒童新樂園及貓空纜車同步於8月9日推出慶祝活動，兒童新樂園當日入園免門票，總計有約1萬1千人次享優惠；另外，雖然貓纜昨日午後有雷雨攪局，但仍有近3千人次持悠遊卡搭乘貓空纜車，以5折的優惠價格搭纜車遊貓空。
此外，北捷進一步指出，即日起至8月12日止，響應臺北市政府「麟洋奪金 台北狂樂大放送」活動，加碼比照全市12座健身中心，北投會館健身房及游泳池免費入場，歡迎民眾把握週末假日多加利用。