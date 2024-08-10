8/10不只七夕「還是國際懶惰日」！節日起源廢到笑：發起人懶專家
今（10）日不只是一年一度的七夕，更是「國際懶惰日」（World Day of Laziness），或許聽起來有些荒謬，但這一天可以讓人們好好休息，放下勞累的工作，享受喘息的時間後再次出發，而國際懶惰日的起源至今仍是個謎，有一說是發起人實在太懶惰，懶到根本沒把發起原因記下來，也算是十分貫徹節日理念。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合外媒《Tatlerasia》、《GQ》雜誌報導，國際懶惰日的起源眾說紛紜，其中一個來源是發起人實在太懶，懶到根本沒把發起原因記錄下來；另外一個說法，則是來自於哥倫比亞小鎮伊塔圭（Itagüí），伊塔圭由於工業技術發達，在1980年代非常繁榮，當地政府為了推廣觀光，每年都會舉辦為期8天的工商文化節，提供各式藝文表演。
然而1984年8月10日，伊塔圭開始出現大量居民推廣懶惰日的概念，呼籲眾人在工商文化節的最後一天，整天待在家裡耍廢，什麼事情都不要做，以此慰勞辛苦工作一整年的自己，甚至為了貫徹理念，還有居民將家中床墊、沙發搬到大街上「執行懶惰」，成為國際懶惰日的由來之一，更在各地掀起風潮。
雖然沒有確切根據的起源，但國際懶惰日的宗旨，就是希望大家能在這一天好好放鬆，為了之後的奮鬥養精蓄銳，獲得充分休息後再重新出發，畢竟現代人生活十分忙碌，經常忽略了自己需要的喘息空間，不妨趁著這個機會好好懶惰一天，享受緩慢的步調吧！