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熬夜挺林郁婷拿金牌！直播派對哪裡看？新北市府送免費金牌餐應援

▲林郁婷8月11日凌晨3點半將在巴黎奧運金牌戰，新北市政府也舉行直播派對。（圖／資料照，中華奧會提供、吳鳳臉書）
▲林郁婷8月11日凌晨3點半將在巴黎奧運金牌戰，新北市政府也舉行直播派對。（圖／資料照，中華奧會提供、吳鳳臉書）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

台灣拳后林郁婷明(11)日凌晨3時30分，將在拳擊女子公斤級金牌戰女子57公斤級金牌戰，對決波蘭超級黑馬Julia Szeremeta。新北市政府也力挺在地選手，在新北市市府1樓大廳辦理「奪金加油直播派對」，同時發送免費金牌餐點，邀請大家一起跨海為林郁婷加油，見證榮耀時刻。

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高居頭號種子的林郁婷展現奪金實力，前3輪完全輾壓，全部都是5：0擊敗對手晉級，且四強賽碰上土耳其Esra Yıldız，林郁婷利用多次換架攻擊，加上華麗的腳步，還有前手刺拳接右手勾拳，都發揮的淋漓盡致，最終三回合都是5：0，一面倒擊敗Yıldız，挺進金牌戰。

新北市市長侯友宜表示，林郁婷是新北的女兒一路走來非常辛苦，面對外界壓力奮戰到底，站上世界最頂級運動賽場，毫無害怕，任何阻礙都阻擋不了她奮戰拿到金牌的決心。市長邀請大家8月11日凌晨3點半到新北市政府挺郁婷拿金牌，讓全世界看見臺灣囡仔堅毅不拔、勇者無懼的運動家精神。

▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／中華奧會提供）
▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／中華奧會提供）
全台熬夜挺林郁婷

林郁婷曾在拳擊亞洲錦標賽、世界錦標賽和杭州亞運拿下金牌，再加上這面奧運金牌，就完成「金牌大滿貫」里程碑。

新北市將在週日8月11日凌晨3時30分在新北市政府1樓大廳的「奪金加油直播派對」，凌晨2時30分開放進場，發送免費金牌餐點、洋芋片，也歡迎大家自備應援小物，搭配現場滿滿應援道具，打造全台最強應援派對。

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