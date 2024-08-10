日本旅遊注意！瑪莉亞颱風最快明晚登陸 下週台灣降雨熱區一圖看
明（11）日西南風影響，清晨至上午臺灣中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。瑪莉亞颱風雨季最快將在明（12）日晚間到下週一登陸日本，影響本州地區，赴日本旅遊要注意。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象署預報員曾昭誠指出，明天、後天（11日、12日）低壓帶影響減少，但仍為西南風的環境，西南風稍減弱，週日、下週一清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，但雨勢沒有像昨天以及今天那麼大，其他地區為多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。
下週二、週三（13日、14日）西南風減弱，各地大多為多雲，清晨至上午西半部沿海地區有零星短暫陣雨，雨勢不會太大，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。
下週四、週五（15日、16日）再受低壓帶影響，水氣稍增多，南部整天有陣雨或雷雨，其他地區也有零星雨勢，午後各地有局部短暫雷陣雨。
溫度方面，未來一週各地普遍在攝氏33度至35度，明天、後天（11日、12日）由於西南風明顯，大臺北地區及臺東有攝氏36度以上高溫機會。
另外，輕颱瑪莉亞預計明天晚間至後天上午登陸日本，影響本州地區，登陸日本陸地後繼續往日本海前進，對台灣天氣沒有影響，不過旅日民眾可以特別關注。目前太平洋仍有熱帶擾動發展，但強度不會太強，未來是否發展成颱風還要再觀察，預計下個週末會比較明朗。