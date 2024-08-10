不只奧運選手！郭婞淳「另一個超狂身分」挖出 查輔大官網全嗨翻
台灣「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運替中華隊再摘一面銅牌，成為台灣史上第一人達到連3屆奪牌成就。就有一名網友透露，郭婞淳不僅是奧運選手，另一個身分還是輔仁大學體育學系的副教授級專業技術人員，輔大官網也顯示郭婞淳的開課內容，讓輔大學生們全暴動許願報名。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在Dcard上發文，他以「郭婞淳另外身分揭曉」為題，表示郭婞淳除了是奧運舉重銅牌選手，也是輔仁大學體育學系的「社會影響力特聘副教授級專業技術人員」，輔大體育學系官網也顯示，郭婞淳專長為舉重、重量訓練，開課內容則是舉重專長、健康體適能、重量訓練，也讓原PO興奮喊：「沒意外之後會以培養選手為主，期待輔大下一個奧運舉重獎牌。」
對此，許多輔仁大學的學生紛紛留言，「什麼！我已經大四了，不能選體育課了啦」、「會教一般學生嗎」、「之前是現役的關係，所以是代理老師上課，這次結束後不知道會不會回來，本來課就很難搶了，如果回來的話，要搶根本要先燒香才可以」。
事實上，輔仁大學2019年3月開始就聘請郭婞淳擔任校內技術教師，郭婞淳當時還笑喊，被稱呼為老師感覺不太習慣，希望大家叫她「阿淳學姊」，能回到母校教書很開心，但教學部分經驗比較少，還需要向很多老師討教教學方式。
至於剛在巴黎奧運摘金的李洋，未來同樣回到校園教書，他年初宣布今年為職業生涯最後一個賽季，預計在台北公開賽後正式退役，並回到國立體育大學擔任副教授一職，未來還想參選羽協理事長，繼續推廣台灣的羽球運動。