米可白撞臉奧運巴西滑板銅牌選手！粉絲驚呼「超像」親媽也認證
近期巴黎奧運正如火如荼的進行中，觀眾除了關注賽場上競爭激烈的比賽，各國帥哥美女選手也是許多人的關注焦點。近日有人在Threads上貼出女星米可白和巴西選手奧古斯托·阿奇歐（Augusto Akio）的對比照，驚呼2人長得好像，貼文曝光後吸引萬人按讚留言，連米可白也發文笑稱：「我跟我哥哥和姐姐都沒那麼像。」
記者許芷芸／綜合報導
巴西滑板鮮肉撞臉米可白 親媽也認證「超像」
8日有粉絲在Threads上貼出巴西23歲滑板選手奧古斯托阿奇歐和女星米可白的對比照，寫下：「昨天看完公園滑板決賽，經過一夜沈殿我終於明白那個熟悉感是什麼了，銅牌的巴西小弟笑容也太像米可白！」
畫面中可見2人笑起來神情簡直一模一樣，留言區立刻掀起熱烈討論：「不能說很像只能說一模一樣」、「回不去了」、「完全一樣。」、「同一個人吧！」、「要不要問問爸爸還是媽媽怎麼回事？」笑翻一票粉絲。
米可白昨（9）日也在臉書發文分享：「一早就收到媽媽傳來的圖片，這男孩真的好可愛啊！能為國家出戰的選手真的很厲害令人佩服！恭喜巴西選手。」最後她也笑稱：「我跟我哥哥和姐姐都沒那麼像，大家覺得像嗎？」
滑板界23歲新星 首次登奧運奪銅牌
據了解，這位巴西的滑板選手古斯托·阿奇歐（Augusto Akio）今年才23歲。他11歲就開始學滑板，過去曾在2022年「世界滑板錦標賽」與2023年「智利聖地牙哥泛美運動會」獲得公園滑板銀牌，而這回他首度挑戰奧運拿下銅牌，實力備受肯定。