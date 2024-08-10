快訊／日本神奈川縣規模5.3地震！專家分析與南海海槽地震的關係

膽大包天！秘挖220公尺地道直通銀行金庫　阿根廷外送員機警破局

▲阿根廷一位外送員發現路面上出現詭異的金屬棒於是報警，警方展開調查後赫然發現，底下暗藏一條長約220公尺的地道，通往銀行金庫，幸好搶先發現，挫敗了歹徒的計畫。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲阿根廷一位外送員發現路面上出現詭異的金屬棒於是報警，警方展開調查後赫然發現，底下暗藏一條長約220公尺的地道，通往銀行金庫，幸好搶先發現，挫敗了歹徒的計畫。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯近日發生一起「挖地道到銀行金庫」的罕見搶案，一位外送員發現路面上出現詭異的金屬棒於是報警，警方展開調查後赫然發現，底下暗藏一條長約220公尺的地道，通往銀行金庫，且在地道內還發現犯罪集團留下的工作手冊，詳細列出地圖以及金庫所在位置，幸好搶先發現，挫敗了歹徒的計畫，不過目前尚未抓到這群膽大包天的犯罪集團。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，一名外送員行經郊區一處鵝卵石地面時，感到自己的卡車底盤發出異響，下車一看發現有一根金屬棒從地面探出，正是這根金屬棒刮擦到卡車底盤。外送員直覺這根從鵝卵石地面探出的金屬棒很詭異，於是向警方報案。

警方調查後發現，底下竟藏有一條長約220公尺的地道，直通聖伊西德羅（San Isidro）的宏利銀行（Banco Macro）分行金庫。警方表示，從地道中起獲許多犯罪集團留下的工作手冊，詳細記載了銀行金庫的位置，以及如何避開警報器與感應器的教學，地道的高度與距離也都經過精密計算，還配有通風系統和電燈。

幸好外送員無意間識破地道，讓這起安排縝密且牽涉範圍甚大的犯罪計畫無法得逞，但目前警方也尚未掌握這群嫌犯的身分，仍待後續調查釐清。

YouTube前執行長癌逝！Google從她車庫誕生　矽谷最傑出女性之一

影／凱莉芙力抗性別爭議奪金牌！川普又亂說：「恭喜這位變性人」

日本強震引發民眾搶買物資！狂囤飲用水　專家急籲冷靜：無需恐慌

混合運動比賽傳憾事！游一半消失沒人發現　塞爾維亞選手溺斃湖中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選