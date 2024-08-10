膽大包天！秘挖220公尺地道直通銀行金庫 阿根廷外送員機警破局
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯近日發生一起「挖地道到銀行金庫」的罕見搶案，一位外送員發現路面上出現詭異的金屬棒於是報警，警方展開調查後赫然發現，底下暗藏一條長約220公尺的地道，通往銀行金庫，且在地道內還發現犯罪集團留下的工作手冊，詳細列出地圖以及金庫所在位置，幸好搶先發現，挫敗了歹徒的計畫，不過目前尚未抓到這群膽大包天的犯罪集團。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，一名外送員行經郊區一處鵝卵石地面時，感到自己的卡車底盤發出異響，下車一看發現有一根金屬棒從地面探出，正是這根金屬棒刮擦到卡車底盤。外送員直覺這根從鵝卵石地面探出的金屬棒很詭異，於是向警方報案。
警方調查後發現，底下竟藏有一條長約220公尺的地道，直通聖伊西德羅（San Isidro）的宏利銀行（Banco Macro）分行金庫。警方表示，從地道中起獲許多犯罪集團留下的工作手冊，詳細記載了銀行金庫的位置，以及如何避開警報器與感應器的教學，地道的高度與距離也都經過精密計算，還配有通風系統和電燈。
幸好外送員無意間識破地道，讓這起安排縝密且牽涉範圍甚大的犯罪計畫無法得逞，但目前警方也尚未掌握這群嫌犯的身分，仍待後續調查釐清。