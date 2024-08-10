奧運南韓桌球女團摘銅！一看場邊「整排大咖明星」 眾嗨：太養眼
2024巴黎奧運進入尾聲，桌球女子團體賽銅牌戰今（10）日開打，南韓女團對上德國女團，最終南韓隊直落三擊退德國隊，成功摘下銅牌。而賽事轉播畫面，一度帶到場邊加油團，有台灣網友發現，竟整排韓國大咖影星來觀賽，包含李棟旭、崔珉豪、朱相昱、車藝蓮等明星，讓粉絲全嗨翻直呼：「這加油團也太養眼了吧！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友今日在Threads上發出影片，只見該場奧運比賽正是桌球女團銅牌戰，由南韓對上德國，而畫面帶到場邊加油觀眾，竟是男星李棟旭以及崔珉豪，後方還有2004年雅典奧運的韓國男單金牌柳承敏，超大咖加油團讓原PO看呆了。
影片才發出3小時，就累積將近5000個讚，網友們紛紛嗨翻直呼「韓國加油團不是蓋的，李棟旭真的越老越帥，根本看不出年齡」、「他很早就去了，看他IG已經看過很多比賽了」、「這加油團也太養眼了吧」。還有同樣眼尖的網友指出「珉豪左邊還有朱相昱跟車藝蓮兩夫婦，也是韓劇演員」。
巴黎奧運桌球女子團體賽銅牌戰，南韓隊與德國隊激烈競爭，南韓雖第一點失利，但最終以直落三擊退德國隊，這也是繼2008年北京奧運後，南韓隊二度摘下桌球女團銅牌。