放棄「川普是民主威脅」論述 分析：賀錦麗改走歐巴馬的正向路線
取代美國總統拜登（Jon Biden）代表民主黨參選2024總統大選的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），在選舉策略上也與拜登做出不同決定，比起拜登反覆強調川普是「美國民主威脅」，賀錦麗最常對川普的抨擊是「他們很奇怪（They're weird）」，口徑明顯較為輕鬆且親民，有外媒分析認為賀錦麗改走歐巴馬（Barack Obama）的路線，希望將選戰主軸調整為更加正向，藉著帶來希望號召選民。
記者倪浩軒/綜合報導
《BBC》報導指出，賀錦麗陣營的新聞稿與文宣的口氣明顯比拜登團隊活潑，訴求快樂與活力，希望讓選民覺得出來投票支持賀錦麗是很符合常識、很正面的。比起拜登總是稱川普是民主的威脅，敦促選民投票來阻止川普威脅美國民主，賀錦麗僅是強調川普「很奇怪」，這讓選舉的基調沒有那麼嚴肅，也沒有那麼針鋒相對。
根據《Axios》報導，川普陣營的選舉策略是挑動選民恐懼情緒，訴求非法移民破壞治安，批評拜登政府放任通膨搞垮經濟，讓美國衰弱。而賀錦麗陣營則想以帶來希望作為選戰主軸，兩種方法在過去選戰都曾取得成功，關鍵就看哪方陣營更能獲得選民共鳴。
報導指出，賀錦麗的競選活動頗有歐巴馬路線的影子，強調歡樂、希望，試圖帶給選民更多面向未來的期許。目前看來賀錦麗確實已經扭轉了之前拜登的頹勢，但報導也分析，由於大多數美國人對生活現況並不滿意，川普訴諸負面情緒的論述可能會更容易受到青睞。不過，對賀錦麗來說仍有好消息就是，認為賀錦麗要對美國現狀負責的人明顯比認為該由拜登負責的人少許多。