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奧運體操神祕力量找到了！黑貓「一伸手」選手秒摔落　10秒片瘋傳

▲一隻黑貓在觀賞巴黎奧運體操單槓項目轉播時，突然伸手撥弄電視，同時比賽選手就失誤掉落，讓網友忍不住驚呼：「這就是那個神祕力量！」（圖／翻攝自Threads）
▲一隻黑貓在觀賞巴黎奧運體操單槓項目轉播時，突然伸手撥弄電視，同時比賽選手就失誤掉落，讓網友忍不住驚呼：「這就是那個神祕力量！」（圖／翻攝自Threads）

記者賴禹妡／綜合報導

2024巴黎奧運進入最後階段，在先前的單槓決賽中，8名選手就有6人出現掉槓失誤，其中更包含中華隊「亞洲貓王」唐嘉鴻，讓人不禁懷疑場內有「神祕力量」在作祟。而網路上就瘋傳一段影片，一隻黑貓在觀賞奧運體操單槓項目轉播時，突然伸手撥弄電視，同時比賽選手就失誤掉落，讓眾人全驚呼：「抓到幕後黑貓了！」

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近日社群平台Threads上瘋傳一段影片，只見畫面中，巴黎奧運加拿大22歲選手Felix Dolci正在比賽男子體操單槓項目，而電視機前一隻黑貓被選手華麗的翻轉動作深深吸引，看得相當入迷，因此忍不住伸出手撥弄，沒想到一喵掌過去，Felix Dolci恰好失誤掉落，就像被貓貓力量強力擊落一般，讓全場都發出驚呼聲。

▲（圖／翻攝自Threads）
▲巴黎奧運加拿大22歲選手Felix Dolci正在比賽男子體操單槓項目，一隻黑貓忍不住伸出手撥弄，沒想到一喵掌過去，Felix Dolci恰好失誤掉落。（圖／翻攝自Threads）
影片曝光後，網友們紛紛傻眼直呼，「這黑貓有神秘的力量，這運動員永遠都不會知道，他為什麼會摔下來」、「這個世界真的被貓貓統治著」、「抓到幕後黑貓了」、「下一屆奧運會出現很多貓的操盤手」、「可能要問那個選手，看看自己的胸口有沒有貓掌印的瘀血出現」。

事實上，在本屆巴黎奧運的單槓決賽中，8名選手中就有6人在比賽中失誤掉槓，超高失誤率讓眾人忍不住懷疑是否有「神秘力量」在作祟，就連中華隊「亞洲貓王」唐嘉鴻都難逃掉槓魔咒，以難度6.3分，執行8.633分，獲得14.933的高分奪下銅牌，替中華隊再入袋一面獎牌。

不過，唐嘉鴻本人在賽後坦言，其實失誤率增加的主因還是在於本屆奧運單槓項目規則更新，「新規則要求動作多樣化，你如果動作單一，難度分就上不去，這迫使大家得去做更複雜的動作組合。」

▲2024巴黎奧運唐嘉鴻小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024巴黎奧運唐嘉鴻小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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