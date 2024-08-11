奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

林郁婷坎坷的奪金之路！保護媽媽站上擂台　教練曾認為非打拳的料

▲林郁婷的奪金之路並不順遂，靠努力和堅持，才能在奧運殿堂站上最高峰。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷的奪金之路並不順遂，靠努力和堅持，才能在奧運殿堂站上最高峰。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

林郁婷辦到了！第二度叩關奧運終於如願以償，奪下夢寐以求的金牌，寫下台灣歷史新頁！賽後林郁婷賽後親吻擂台，在外界不斷用性別議題攻擊的負面情緒中，林郁婷用實力擊敗流言蜚語，賽後也激動落淚。

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林郁婷在上屆東京奧運首輪就爆冷出局，讓她落下不甘心的淚水，之後又在世錦賽遇到「性別檢測」的爭議，一度擔心遭到除名，所幸她熬過低潮，仍堅定站上擂台，即使巴黎奧運期間又再度引發國際輿論，但她仍專注在場上，穩健地邁進，這面奧運金牌價值連城、得來不易。

其實林郁婷已經展現世界一流的水準，本屆奧運4場比賽，全都是用5：0壓倒性地擊敗對手。且更誇張地是，林郁婷在4強賽和金牌戰共計6回合，全部都是5：0，拿下金牌實至名歸。

▲林郁婷奪下巴黎奧運女子拳擊金牌，親吻擂台地板，感動落淚。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷奪下巴黎奧運女子拳擊金牌，親吻擂台地板，感動落淚。（圖／美聯社／達志影像）
為了保護媽媽　林郁婷踏上拳擊之路

林郁婷國中開始練習拳擊，原因是希望能保護媽媽，同時也受到漫畫《第一神拳的啟發》。但當時林郁婷身高僅140公分，身材和實力都不突出，教練甚至認為林郁婷根本不是練拳擊的料，未料林郁婷靠著堅持和努力，一路站上五環殿堂，並攀上最高峰，完成生涯在奧運、世錦賽、亞運、亞錦賽等國際大賽中的「金牌大滿貫」。

能夠走到奧運殿堂的頂端並不輕鬆，林郁婷平時都跟男子訓練員對練，甚至還要經過耐打訓練，讓拳手往腰部出拳，但她都挺了過來，甚至受到對手不斷以性別嘲諷，她仍不為所動，代表無論是心智和技術，都是金牌等級的拳手。

▲林郁婷奪下巴黎奧運女子拳擊金牌，寫下歷史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷奪下巴黎奧運女子拳擊金牌，寫下歷史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲拳擊林郁婷小檔案。（圖／NOWnews攝群中心製圖）
▲拳擊林郁婷小檔案。（圖／NOWnews攝群中心製圖）

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