林郁婷坎坷的奪金之路！保護媽媽站上擂台 教練曾認為非打拳的料
林郁婷辦到了！第二度叩關奧運終於如願以償，奪下夢寐以求的金牌，寫下台灣歷史新頁！賽後林郁婷賽後親吻擂台，在外界不斷用性別議題攻擊的負面情緒中，林郁婷用實力擊敗流言蜚語，賽後也激動落淚。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
林郁婷在上屆東京奧運首輪就爆冷出局，讓她落下不甘心的淚水，之後又在世錦賽遇到「性別檢測」的爭議，一度擔心遭到除名，所幸她熬過低潮，仍堅定站上擂台，即使巴黎奧運期間又再度引發國際輿論，但她仍專注在場上，穩健地邁進，這面奧運金牌價值連城、得來不易。
其實林郁婷已經展現世界一流的水準，本屆奧運4場比賽，全都是用5：0壓倒性地擊敗對手。且更誇張地是，林郁婷在4強賽和金牌戰共計6回合，全部都是5：0，拿下金牌實至名歸。
為了保護媽媽 林郁婷踏上拳擊之路
林郁婷國中開始練習拳擊，原因是希望能保護媽媽，同時也受到漫畫《第一神拳的啟發》。但當時林郁婷身高僅140公分，身材和實力都不突出，教練甚至認為林郁婷根本不是練拳擊的料，未料林郁婷靠著堅持和努力，一路站上五環殿堂，並攀上最高峰，完成生涯在奧運、世錦賽、亞運、亞錦賽等國際大賽中的「金牌大滿貫」。
能夠走到奧運殿堂的頂端並不輕鬆，林郁婷平時都跟男子訓練員對練，甚至還要經過耐打訓練，讓拳手往腰部出拳，但她都挺了過來，甚至受到對手不斷以性別嘲諷，她仍不為所動，代表無論是心智和技術，都是金牌等級的拳手。