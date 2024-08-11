奧運奪金！林郁婷「國旗歌聽一半」掩面痛哭 全台落淚：太不容易
「女拳王」林郁婷在台灣時間今（11）日凌晨舉行的金牌戰中，對戰波蘭20歲女將塞雷梅塔（Julia Szeremeta），漂亮的進攻讓林郁婷連3個回合得到5個10分，最終以5:0成績奪冠，替中華隊再收一面金牌！挺過性別質疑的林郁婷在頒獎台上忍不住落淚，最後也和波蘭、土耳其選手和解，眾人聚在一起拿手機自拍留念，感人畫面透過轉播傳回台灣，也讓許多在螢幕前的台灣人跟著哭爆。
記者藍詩孟／綜合報導
林郁婷在今日金牌戰開打前，因為性別爭議遭受不少國際霸凌，但她無畏流言蜚語的攻擊，挺住一次次壓力在比賽中晉級，最終成功奪金。林郁婷站上頒獎台聽到國旗歌（中華奧會會歌）響起時，堅強的她也忍不住落淚，將這段時間的委屈、壓力釋放出來，轉播畫面傳回台灣，看紅無數台人的眼眶。
林郁婷扛過壓力終奪金 頒獎台上落淚台人好心疼
社群平台上，不少人轉發林郁婷掩面哭泣的影片、照片，大家心疼發文，「辛苦妳一個人扛下這些惡意和壓力，這個獎真的是妳應得的，好好享受勝利」、「經過這次奧運， 我才知道國旗歌這麼好哭」、「看到面對惡意攻擊始終都沒落淚的郁婷，在國旗歌響起時哭出來，讓我也跟著爆哭一波，真的太不容易了」、「哭了，國旗歌播到一半郁婷落淚，不知道她當下想法，但她一定很感動全台灣跟她一起。她是台灣的驕傲」。
林郁婷除了在頒獎台上落淚外，她也主動伸手幫塞雷梅塔調整衣服，最後還跟大家一起對著手機自拍留念，沒把先前土耳其、波蘭挑釁的事情放在心上，也讓網友大讚「林郁婷用大大的善良包容著世界。今夜是屬於林郁婷的，金牌女神讓全台灣、全世界見證了勇敢前行」、「謝謝妳，林郁婷。妳真的證明了愛跟堅持是可以打破一切的惡意的。」