奧運拳擊／感謝JK羅琳魔法讓世界認識林郁婷 教練回應未提告原因
台灣拳后林郁婷在巴黎奧運摘金，賽後她跪地親吻擂台，在外界不斷用性別議題攻擊的負面情緒中，林郁婷用實力擊敗流言蜚語，本屆奧運每一場比賽，都是用5：0絕對優勢獲勝，教練曾自強回應，「感謝魔法作者JK羅琳，讓世界看到台灣、認識林郁婷。」
特派記者廖聿偉/巴黎報導
國際拳擊協會（International Boxing Association，簡稱IBA）在奧運期間刻意操作性別問題，讓林郁婷遭到輿論攻擊，甚至連《哈特波特》作者JK羅琳也在社群攻擊林郁婷，也讓此事件演變成國際事件。
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記者詢問林郁婷如何面對輿論壓力，她立刻搬出教練當救兵。而曾自強則回應，「備戰期間林郁婷已關閉社群，且把專注力放在場上，並未看太多新聞，所以也不太知道發生什麼事。」
曾自強說，「其實大部分後續的處理經過，都是由我跟外界聯繫，包括總統、奧會和體育署都很關切。而我只會釋放出部分訊息給林郁婷，盡量不要影響她的心情，很感謝政府給我們的支持。」
回應不提告原因 IBA已被除名
外界質疑林郁婷為何不向IBA提告，曾自強解釋，「當時是希望不要影響到亞運的資格，不是不提告，而是知道國際奧會(IOC)主導拳擊賽，且也將IBA除名，所以再度提告也沒有太大的意義。」
曾自強說，「提告也是要花一大筆會用，不是國家或我們出不起這筆錢，而是IBA也已經被除名，就像醫生已經診斷出病患有精神病，而你被精神病患打，這時候去提告也沒有什麼必要。」