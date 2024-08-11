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林郁婷奪金！愛爾達主播曝「3年前東奧辛酸」　她邊哭邊說對不起

▲林郁婷在本屆巴黎奧運拳擊賽中奪金，愛爾達體育主播魏楚育送上祝賀，同時也曝光3年前東京奧運賽上林郁婷落淚的故事。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷在本屆巴黎奧運拳擊賽中奪金，愛爾達體育主播魏楚育送上祝賀，同時也曝光3年前東京奧運賽上林郁婷落淚的故事。（圖／中華奧會提供）

記者藍詩孟／綜合報導

台灣「女拳王」林郁婷在本屆巴黎奧運拳擊項目女子57公斤級的比賽中，挺過性別質疑的風波，一次次靠實力晉級，最終順利奪下金牌，讓台灣人看了熱淚盈眶。愛爾達體育主播魏楚育今（11）日也在Threads寫下長文祝賀，並提到3年前東京奧運賽上跟林郁婷的互動，表示當時自責沒拿到獎牌的林郁婷，如今是金牌女拳手，讓他看了也很感動，直呼「你們永遠都是台灣人的驕傲，台灣以你們為榮。」

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▲林郁婷做到了！「台灣女兒」拳后林郁婷今（11）日凌晨擊敗20歲波蘭好手賽琳梅塔（Julia Szeremeta），成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲「台灣女兒」拳后林郁婷成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
3年前東京奧運沒奪牌　林郁婷哭著道歉：讓台灣人失望

林郁婷奪冠寫下台灣拳擊史新頁，愛爾達體育主播魏楚育今日也在Threads發文，表示3年前東京奧運賽上，林郁婷輸給菲律賓選手Petecio時淚灑媒體採訪區，魏楚育說林郁婷邊哭邊道歉：「楚育哥對不起，我讓你還有台灣人失望了！」他一聽到這句瞬間破防，跟著林郁婷一起紅了眼眶，並堅定告訴林郁婷：「妳沒有，我們所有人都永遠支持妳，當妳的靠山，下一次我們再一起回來這個擂台好嗎？」

當時的林郁婷點頭和魏楚育留下約定，3年後她真的再次踏上奧運殿堂，並成功奪金，讓魏楚育感動的說：「郁婷做到了，她和自強教練奮鬥15年的奧運金牌夢，終於在8/11凌晨，收穫最甜美的果實。」魏楚育表示，只有教練們知道林郁婷為了這塊奧運獎牌付出了多少努力與艱辛，遭受性別上的不實攻擊時，「台灣女兒」林郁婷選擇用善良面對霸凌、用實力證明一切，「我想這才是真正最有力量的反霸凌方式。」

▲愛爾達主播魏楚育在巴黎奧運轉播許多精彩賽事。（圖／翻攝自魏楚育臉書）
▲愛爾達主播魏楚育在巴黎奧運轉播許多精彩賽事，林郁婷的比賽也讓他看得熱血沸騰。（圖／翻攝自魏楚育臉書）
轉播比賽強忍情緒「不飆髒話」魏楚育讚林郁婷：台灣以你們為榮

魏楚育也透露，他原本一直很擔心自己轉播時，會帶入太多個人情緒，但隨著林郁婷在擂台上揮出每一拳，他的靈感和內心也跟著充滿力量，一直克制自己不要罵出髒話。魏楚育直言：「面對場外的雜音，郁婷用大度來包容，面對對手的不禮貌手勢，郁婷選擇忍讓謙虛。她所展現出來的就是台灣人最棒的氣質與素養。郁婷和自強教練，你們真的辛苦了，回到台灣請好好休息，你們永遠都是台灣人的驕傲，台灣以你們為榮。」

魏楚育該篇貼文曝光後，網友看了也紛紛留言「非常謝謝主播，講得真的非常感動！真的很喜歡你們的播報！完全講出我們也想講的話」、「看一圈今天主播賽評也大受好評， 謝謝兩位陪著全台灣的民眾， 熬夜加班看這場歷史性的比賽， 有主播講評的賽事最對味」、「她一直不忘她來自台灣這點，每次贏下比賽都親吻衣服上的徽章，也許她也是記得她代表台灣，所以表現出她的善良跟謙卑，告訴世界這就是台灣！」

▲林郁婷奪金！愛爾達主播曝「3年前東奧辛酸」　她邊哭邊說對不起（圖／魏楚育Threads）
▲魏楚育表示3年前林郁婷在東京奧運打輸後相當自責，如今她用實力拿到獎牌，令人欽佩。（圖／魏楚育Threads）

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