林郁婷奧運奪金！黃秋生發文挺：妳不只保護媽媽、更保護女性尊嚴
奧運奪金！「台灣拳后」林郁婷於台灣時間11日凌晨，以5：0狂勝波蘭選手Julia Szeremeta，為台灣拿下史上首面奧運拳擊金牌，堅韌實力感動全世界。對此，藝人黃秋生也發文「妳不單只保護了媽媽，妳還保護了人的尊嚴」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，林郁婷在金牌戰開打前，因性別爭議遭受不少國際霸凌，但她無畏流言蜚語的攻擊，挺住一次次壓力在比賽中晉級，最終成功奪金。之前，藝人黃秋生多次為林郁婷發聲嗆J.K.羅琳，今晨，看見林郁婷奪下金牌，黃秋生也感動發文指出「恭喜林郁婷，妳不單只保護了媽媽，妳還保護了女性的尊嚴。再正確的說法是：人的尊嚴」。
網友們也紛紛感謝黃秋生「仗義執言」，表示「謝謝秋生哥一直挺我們郁婷」、「她用她的善良對抗了世界的霸凌」、「用拳擊擊敗黑魔法了」、「台灣人的驕傲，台灣之光」。而林郁婷成功奪金後，站上頒獎台聽到國旗歌（中華奧會會歌）響起時，也忍不住落淚，轉播畫面傳回台灣，讓無數台人的也超感動。
※【NOWnews 今日新聞
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