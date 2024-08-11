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林郁婷奧運奪金！黃秋生發文挺：妳不只保護媽媽、更保護女性尊嚴

▲奧運奪金！「台灣拳后」林郁婷以5：0狂勝波蘭選手，為台灣拿下史上首面奧運拳擊金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧運奪金！「台灣拳后」林郁婷以5：0狂勝波蘭選手，為台灣拿下史上首面奧運拳擊金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者林盈君／綜合報導

奧運奪金！「台灣拳后」林郁婷於台灣時間11日凌晨，以5：0狂勝波蘭選手Julia Szeremeta，為台灣拿下史上首面奧運拳擊金牌，堅韌實力感動全世界。對此，藝人黃秋生也發文「妳不單只保護了媽媽，妳還保護了人的尊嚴」。

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▲台灣拳后林郁婷挺過性別風波壓力，為台灣打下奧運拳擊史上第一面金牌，賽後跪地親吻擂台。（圖/達志影像/美聯社）
▲台灣拳后林郁婷挺過性別風波壓力，為台灣打下奧運拳擊史上第一面金牌，賽後跪地親吻擂台。（圖/達志影像/美聯社）
據了解，林郁婷在金牌戰開打前，因性別爭議遭受不少國際霸凌，但她無畏流言蜚語的攻擊，挺住一次次壓力在比賽中晉級，最終成功奪金。之前，藝人黃秋生多次為林郁婷發聲嗆J.K.羅琳，今晨，看見林郁婷奪下金牌，黃秋生也感動發文指出「恭喜林郁婷，妳不單只保護了媽媽，妳還保護了女性的尊嚴。再正確的說法是：人的尊嚴」。

網友們也紛紛感謝黃秋生「仗義執言」，表示「謝謝秋生哥一直挺我們郁婷」、「她用她的善良對抗了世界的霸凌」、「用拳擊擊敗黑魔法了」、「台灣人的驕傲，台灣之光」。而林郁婷成功奪金後，站上頒獎台聽到國旗歌（中華奧會會歌）響起時，也忍不住落淚，轉播畫面傳回台灣，讓無數台人的也超感動。

▲林郁婷為台灣拿下史上首面奧運拳擊金牌，藝人黃秋生也發文「妳不單只保護了媽媽，妳還保護了人的尊嚴」。（圖／翻攝畫面）　
▲林郁婷為台灣拿下史上首面奧運拳擊金牌，藝人黃秋生也發文「妳不單只保護了媽媽，妳還保護了人的尊嚴」。（圖／翻攝畫面）　
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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