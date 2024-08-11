義美「銅鑼燒冰淇淋買一送一」！全家雪糕買1送1、7-11買2送1任選

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義美食品即日起至8月12日，IRIS & Friends 銅鑼燒冰淇淋「買一送一」口味任選！「抹茶紅豆」使用日本靜岡抹茶粉製作，濃郁抹茶香搭配日式紅豆顆粒餡料；還有經典的黑巧克力餅乾脆片，外層銅鑼燒餅皮都烙印上可愛的IRIS & Friends圖樣。提醒大家，限現售、每人限購2組，會員不再享95折；每人限購3組；依門市實際庫存為主，數量有限，售完為止。
📌全家便利商店：週末康康5阿奇儂草莓雪糕「買一送一」
全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，不只Fami!ce霜淇淋不限口味「買一送一」，今最後一天阿奇儂奧地利之心草莓雪糕「買一送一」，相當於每支20元開吃！另外FamiCollection天然水2.2L、ASAHI十六茶零咖啡因豆乳奶茶也是買一送一。
📌7-11統一超商：森永冰淇淋、百吉雪糕「買2送1」任選！
7-11統一超商也有超多冰淇淋、冰棒、雪糕「買2送1」消暑優惠，即日起至8月14日，百吉巧克脆皮大雪糕、布丁大雪糕、棒棒冰（乳酸/蘇打）任選「買2送1」優惠（價低者送）；森永乳業pino一口巧克力冰淇淋、嗨啾冰棒-葡萄、果汁果實冰-葡萄、牛奶糖雪派、抹茶牛奶糖雪派、乳業MOW宇治抹茶冰淇淋、乳液MOW香草風味冰淇淋「任選買2送1」優惠（價低者送）。