奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

義美「銅鑼燒冰淇淋買一送一」！全家雪糕買1送1、7-11買2送1任選

▲2024巴黎奧運台灣拳后林郁婷摘金牌，熬夜看比賽好熱血，義美銅鑼燒冰淇淋「買一送一」、全家便利商店阿奇儂雪糕「買一送一」、7-11統一超商森永、百吉「買2送1」消暑冰品優惠一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024巴黎奧運台灣拳后林郁婷摘金牌，熬夜看比賽好熱血，義美銅鑼燒冰淇淋「買一送一」、全家便利商店阿奇儂雪糕「買一送一」、7-11統一超商森永、百吉「買2送1」消暑冰品優惠一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2024巴黎奧運中華隊本屆第二面金牌入袋，恭喜台灣拳后林郁婷在拳擊女子57公斤級以壓倒性地5：0獲勝波蘭黑馬選手Julia Szeremeta！熬夜看比賽實在熱血沸騰，假日快吃冰品優惠消暑抗高溫，義美食品銅鑼燒冰淇淋「買一送一」！全家便利商店週末康康5阿奇儂草莓雪糕「買一送一」、統一超商7-11森永冰淇淋、百吉雪糕「買2送1」任選一次整理。

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📌義美：銅鑼燒冰淇淋「買一送一」！
義美食品即日起至8月12日，IRIS & Friends 銅鑼燒冰淇淋「買一送一」口味任選！「抹茶紅豆」使用日本靜岡抹茶粉製作，濃郁抹茶香搭配日式紅豆顆粒餡料；還有經典的黑巧克力餅乾脆片，外層銅鑼燒餅皮都烙印上可愛的IRIS & Friends圖樣。提醒大家，限現售、每人限購2組，會員不再享95折；每人限購3組；依門市實際庫存為主，數量有限，售完為止。

▲義美IRIS & Friends 銅鑼燒冰淇淋原價65元/盒，週末買一送一優惠。（圖／翻攝自義美食品FB）
▲義美IRIS & Friends 銅鑼燒冰淇淋原價65元/盒，週末買一送一優惠。（圖／翻攝自義美食品FB）
📌全家便利商店：週末康康5阿奇儂草莓雪糕「買一送一」
全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，不只Fami!ce霜淇淋不限口味「買一送一」，今最後一天阿奇儂奧地利之心草莓雪糕「買一送一」，相當於每支20元開吃！另外FamiCollection天然水2.2L、ASAHI十六茶零咖啡因豆乳奶茶也是買一送一。

▲全家便利商店「週末康康5」優惠，阿奇儂草莓雪糕「買一送一」。（圖／翻攝自全家FB）
▲全家便利商店「週末康康5」優惠，阿奇儂草莓雪糕「買一送一」。（圖／翻攝自全家FB）
📌7-11統一超商：森永冰淇淋、百吉雪糕「買2送1」任選！
7-11統一超商也有超多冰淇淋、冰棒、雪糕「買2送1」消暑優惠，即日起至8月14日，百吉巧克脆皮大雪糕、布丁大雪糕、棒棒冰（乳酸/蘇打）任選「買2送1」優惠（價低者送）；森永乳業pino一口巧克力冰淇淋、嗨啾冰棒-葡萄、果汁果實冰-葡萄、牛奶糖雪派、抹茶牛奶糖雪派、乳業MOW宇治抹茶冰淇淋、乳液MOW香草風味冰淇淋「任選買2送1」優惠（價低者送）。

▲7-11統一超商百吉雪糕、棒棒冰「買2送1」任選！（圖／翻攝自7-11 FB）
▲7-11統一超商百吉大雪糕、棒棒冰「買2送1」任選！（圖／翻攝自7-11 FB）
▲7-11森永一大堆雪派、冰淇淋「買2送1」任選。（圖／翻攝自7-11 FB）
▲7-11統一超商森永一大堆雪派、冰淇淋「買2送1」任選。（圖／翻攝自7-11 FB）

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