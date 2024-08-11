高雄林園私人神壇大火！男為2萬元債務報復縱火 慘釀1死3傷悲劇
10日晚間，高雄市林園區王公路一處民宅、私人神壇發生火警，其中有4人受困，釀1死3傷悲劇，而警方勘驗現場，懷疑是遭人為縱火，進一步追查後，發現李姓屋主女兒，疑似跟33歲吳姓男子有借貸糾紛，遭吳男縱火挾怨報復。警方隨即成立專案小組，於11日凌晨，在屏東東港逮捕涉案的吳男，全案訊後依殺人、縱火罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該私人神壇專門替附近民眾收驚，目前由52歲李姓女屋主經營，案發當晚，屋內有李女、女兒的40歲李男男友、李女的32歲兒子陳男、23歲姪子李男（3男1女）共4人，火災發生後，附近居民見狀，又聽到不斷傳出爆裂聲，急忙通報119。消防局獲報派遣23車55人搶救，其中李女、陳男、侄子李男脫困，李女與兒子陳男嗆傷送醫，李女女兒的男友李男逃生不及，於3樓房間內被發現時已成焦屍。
而警方發現火災時，1樓大門遭反鎖，懷疑是遭人為縱火，經過追查，發現李女的28歲陳姓女兒，跟嫌犯吳男友2萬元的借貸糾紛，遭吳男縱火挾怨報復，慘釀1死3傷悲劇。專案小組展開調查，循線掌握吳男行蹤，於11日凌晨，於屏東東港將吳男逮捕到案，全案訊後依殺人及縱火罪，移送高雄地檢署偵辦。
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