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國師太準了！林郁婷扛壓力奪奧運金牌　唐綺陽3天前「預言」成真

▲唐綺陽（右圖）在金牌賽前就預言林郁婷（左圖）：「一定能把欺凌化為力量，成就更加耀眼、不凡的自己」。（圖／中華奧運提供、唐綺陽臉書）
▲唐綺陽（右圖）在金牌賽前就預言林郁婷（左圖）：「一定能把欺凌化為力量，成就更加耀眼、不凡的自己」。（圖／中華奧運提供、唐綺陽臉書）

記者藍詩孟／綜合報導

台灣拳后林郁婷今（11）日在金牌賽中奪冠，為台灣拿下史上第一面奧運拳擊金牌，精彩表現讓觀眾看得熱血沸騰。星座專家唐綺陽也相當關心林郁婷的每場比賽，3天前還特地開示：「林郁婷現在的處境，就是土星第一次回歸」，表示此時林郁婷壓力巨大，卻也是重塑自己的好時機，只要勇敢堅強，最終定能活出自我，種種預言和林郁婷現況不謀而合。

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林郁婷在台灣時間凌晨3點半和波蘭選手開打金牌戰，許多台灣人守在電視機前替林郁婷加油吶喊，她也不負眾望拿下奧運金牌，收穫海內外無數掌聲。國師唐綺陽半夜看完直播也激動直呼：「3局全贏結束比賽，林郁婷太強了！金牌到手，帥啦」、「最棒的回應，最棒的結果，最棒的台灣女兒，也是對未來最棒的諭示」。

▲林郁婷做到了！「台灣女兒」拳后林郁婷今（11）日凌晨擊敗20歲波蘭好手Julia Szeremeta，成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷在巴黎奧運賽上一度陷入性別爭議風波，但她最後仍用實力拿下金牌。（圖／美聯社／達志影像）
早就預言林郁婷奪金？唐綺陽：勇敢堅強，最終定能活出自我

事實上，在林郁婷4強賽開打前，唐綺陽就曾預言「29歲的她，正經歷第一次土星回歸，壓力巨大，但，土回歸也是『重整自己、塑造自己』的重要階段」。唐綺陽表示自己和林郁婷一樣，都是本命土星雙魚，也曾經歷過霸凌低潮，所以她喊話林郁婷，不要懼怕那些莫名惡意，只要回歸現實用實力繼續努力，反而能讓對手畏懼。

唐綺陽也說：「這也是土雙魚一旦破繭定能給予他人正能量原因，因為你不接受迫害，拒絕耽溺，勇敢堅強，最終定能活出自我。」她相信土雙魚有老天保佑，林郁婷一定能把欺凌化為力量，成就更加耀眼、不凡的自己。事實也正如唐綺陽所說，林郁婷扛起所有壓力，靠實力收下金牌，在頒獎台上也與那些曾經質疑她性別問題的對手和好，展現強大的風度。

▲唐綺陽評論永遠長不大的星座，牡羊、天蠍個性衝動，雙子就是屁孩。（圖／記者陳明中攝）
▲唐綺陽希望林郁婷能沉得住氣，要相信「善惡有報」，持續堅持一定能證明自我。（圖／記者陳明中攝）
林郁婷奪冠霸凌恐繼續　唐綺陽再開示1重點

唐綺陽在今日的貼文中也提到，就算林郁婷奪冠，大家也要有心理準備，因為「霸凌不會停止」，她告訴林郁婷：「面對這樣的世界，不能『急著討公道』，公道沒那麼容易得，也不可能快，面對狗皮倒灶，要知道這是『考驗的必經過程』」。唐綺陽希望林郁婷對「善惡有報」抱持信念，只要繼續努力、繼續優秀，就有風水輪流轉的一天，一定能沉冤得雪、證明自我。

女星林雨宣也發文讚林郁婷，「心疼她一路走來面臨的種種磨練，最後用拳頭擊敗這世界針對她的惡意，也許像唐老師說的，這些惡意不會停止，但郁婷已經用實力證明，這一切都能被擊破，恭喜郁婷！台灣的金牌拳后！」新北市長侯友宜更宣布，為了慶祝新北人林郁婷拿金牌，要把8月12日訂為「郁婷日」，安坑輕軌、淡海輕軌皆可免費搭乘一天。

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