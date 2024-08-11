國師太準了！林郁婷扛壓力奪奧運金牌　唐綺陽3天前「預言」成真

我是廣告 請繼續往下閱讀
早就預言林郁婷奪金？唐綺陽：勇敢堅強，最終定能活出自我
事實上，在林郁婷4強賽開打前，唐綺陽就曾預言「29歲的她，正經歷第一次土星回歸，壓力巨大，但，土回歸也是『重整自己、塑造自己』的重要階段」。唐綺陽表示自己和林郁婷一樣，都是本命土星雙魚，也曾經歷過霸凌低潮，所以她喊話林郁婷，不要懼怕那些莫名惡意，只要回歸現實用實力繼續努力，反而能讓對手畏懼。
唐綺陽也說：「這也是土雙魚一旦破繭定能給予他人正能量原因，因為你不接受迫害，拒絕耽溺，勇敢堅強，最終定能活出自我。」她相信土雙魚有老天保佑，林郁婷一定能把欺凌化為力量，成就更加耀眼、不凡的自己。事實也正如唐綺陽所說，林郁婷扛起所有壓力，靠實力收下金牌，在頒獎台上也與那些曾經質疑她性別問題的對手和好，展現強大的風度。
林郁婷奪冠霸凌恐繼續 唐綺陽再開示1重點
唐綺陽在今日的貼文中也提到，就算林郁婷奪冠，大家也要有心理準備，因為「霸凌不會停止」，她告訴林郁婷：「面對這樣的世界，不能『急著討公道』，公道沒那麼容易得，也不可能快，面對狗皮倒灶，要知道這是『考驗的必經過程』」。唐綺陽希望林郁婷對「善惡有報」抱持信念，只要繼續努力、繼續優秀，就有風水輪流轉的一天，一定能沉冤得雪、證明自我。
女星林雨宣也發文讚林郁婷，「心疼她一路走來面臨的種種磨練，最後用拳頭擊敗這世界針對她的惡意，也許像唐老師說的，這些惡意不會停止，但郁婷已經用實力證明，這一切都能被擊破，恭喜郁婷！台灣的金牌拳后！」新北市長侯友宜更宣布，為了慶祝新北人林郁婷拿金牌，要把8月12日訂為「郁婷日」，安坑輕軌、淡海輕軌皆可免費搭乘一天。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。