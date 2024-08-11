奧運金牌拳擊袋鼠紅了！壽山動物園合照優惠、宜蘭新景點買一送一
2024巴黎奧運台灣拳后林郁婷今（11）日為中華隊完美摘下第二面金牌！在拳擊女子57公斤級以壓倒性地5：0獲勝波蘭黑馬選手Julia Szeremeta，締造台灣拳擊史新猷。講到拳擊，不少人會聯想起被稱為「動物界格鬥天王」的袋鼠，壽山動物園便發出奪金優惠，號召遊客與沼林袋鼠合照，可享用餐9折、飲品「買一送一」優惠；到宜蘭新景點「蘭陽動植物王國」與袋鼠合照也有飲料「買一送一」好康一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
📌壽山動物園：與沼林袋鼠合照！用餐9折、飲品「買一送一」
台灣拳后林郁婷完美摘金太嗨了！壽山動物園狂賀奪金優惠，即日起8月18日，與壽山動物園的沼林袋鼠合照，並在官方活動貼文留言，出示畫面予店員確認，可享光室咖啡「平日用餐9折」、入入選物店「指定飲品買一送一」(限乙組)、啵得廚房「指定飲品買一送一」(限乙組)。指定飲品：檸檬紅茶、蜜桃紅茶，詳情以現場公告為準。
壽山動物園還幫大家科普，袋鼠原產於澳洲，前肢短小、後肢發達，不會行走、只會跳躍，一般成年的公袋鼠，站立可達兩公尺高。但壽山動物園的沼林袋鼠屬小袋鼠，身型嬌小，身高約在60公分以下，同樣擁有一對強而有力的後腿，跳動時，前腳會抱在胸前，肥肥的尾巴則具有平衡穩定的功用。
📌宜蘭「蘭陽動植物王國」：與袋鼠合照「飲料買一送一」
今年才成立、位於宜蘭的新景點「蘭陽動植物王國」，專注於保護、教育和娛樂的動植物友善生態農場，園區內還設有袋鼠農場，歡慶金牌拳擊女力勇奪金牌，推出王國內最厲害的拳擊手慶祝優惠，今日上傳打卡臉書與袋鼠合照者，即可享用「百花蜜柚子冰茶買一送一」優惠。