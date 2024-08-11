黃子佼持未成年性影像！驚爆受害少女「7+N」 北院明下午再開庭
藝人黃子佼因涉嫌持有及購買未成年性影像，遭北檢依違反兒少性剝削防制條例起訴，今年7月間，北院首度開庭審理，傳喚黃子佼出庭，由於黃子佼否認犯行，主張在「新法實施前」就已下載影像，依照不溯及既往原則，應以舊法審理，並無刑責。而北院認為案件尚有查明之必要，將於8月12日下午4時二度開庭。
記者林盈君／綜合報導
據了解，北檢於去年8月間，指揮台北市警局婦幼隊，前往黃子佼住家搜索，查扣相關電腦硬碟等證物，並約談到案說明，今年5月間，依違反兒少性剝削起訴黃子佼。而檢方持續蒐證，發現黃子佼疑似不僅持有7名未成年少女性影像，且總受害人數應超過7人，這些未成年少女都是創意私房被害者，目前已將證詞和相關事證，移請法院「併案」審理。
今年7月，台北地院首度開庭審理，傳喚黃子佼出庭，但他卻改口否認犯行，並主張在「新法實施前」就已下載未成年性影像，且無重製、散布，依照不溯及既往原則，應以舊法審理，並無刑責。另外，黃子佼也主張，下載儲存影像的時間點已久，無法確定是否為檢方所舉證的影片，也提出檔案可能被修改之質疑。針對此案，明天8月12日下午4點，台北地院將二度開庭審理，屆時檢辯雙方將展開攻防。
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