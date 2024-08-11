全場嗨翻！文化奧運閉幕夜林郁婷奪金　文化部：讓讓世界看見台灣

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文化部政務次長王時思致詞時特別感謝大家陪伴台灣共同創造一場充滿驚喜、汗水、淚水、歡樂、友誼、感激、驕傲及感動的旅程。15天的時間，台灣分享了自己的故事、選擇、希望、瘋狂及愛，「分享的就是我們自己真實的樣子」。王時思說，「只有找回真正的名字才能奪回自己的身份」，無論叫做中華台北（Chinese Taipei）還是台灣（Taiwan），台灣都不會放棄成為國際社會的一份子，「台灣已經在這條自我追尋的道路上，這個旅程不會停止，會持續到我們找回自己真正名字的那一天。」
再文化奧運的大銀幕上，及時秀出林郁婷得牌的慶賀彩蛋影片，也打上「感謝所有代表台灣的選手」與所有選手的名字，妮妃雅與瘋家揮舞彩旗，全場大喊「台灣、台灣NO.1」，堪稱台灣館15天來最沸騰的時刻。台上的妮妃雅、台下的觀眾及幕後的策劃團隊無不驚喜及感動地說，「謝謝媽祖、謝謝城隍爺、謝謝上帝、謝謝天、謝謝所有的巧合及奇蹟」。女子拳擊66公斤銅牌的陳念琴及60公斤銅牌的吳詩儀也在台上一起慶賀，甚至哭紅了眼。
「感謝台灣作為一個國家，讓我不必費力抬頭在天上尋找彩虹，從台灣的人們身上，就可以看見所有的顏色」，正如同妮妃雅在演出最後所說的話，文化奧運台灣館以15天的時間、24組團隊、超過120人參與，帶來57場演出、7萬個現場觀眾參與，要讓世界看見台灣盡力成為世界一員，並願意與世界共享台灣所擁有的自由、民主、多元樣貌。王時思說，「台灣第一次以文化奧運的形式參與奧運，我們相信不會是最後一次，因為這一趟旅程對台灣來說意義非凡」。
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