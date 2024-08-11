奧運田徑紀錄又被破！金牌一支標槍用7年 　代表國家僅派7人參賽

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Nadeem 1997年在巴基斯坦旁遮普邦的村落出生，由於家境貧困，家族成員都要為了每天的三餐煩惱，甚至一整能年只有機會吃一次肉；Nadeem 在家庭8個兄弟姊妹中排行第3，小時候的他對體育就展現高度興趣，包括板球、羽球、足球、田徑等，一切在學校能接觸的的運動，他都曾嘗試。
而對 Nadeem 來說，在印度地區極度熱門的「板球 」成為他最喜愛的運動，他也加入當地球隊開始參與大大小小賽事，不過在板球賽事之餘，抽空到田徑場丟鉛球、標槍也是 Nadeem 的「興趣」，在某次比賽中，巴基斯坦田教練薩奇（Rasheed Ahmad Saqi）發現 Nadeem 的體格、身體協調和掌握度「不練田徑太可惜」，於是說服他投入正式訓練。
訓練環境有夠惡劣 一根標槍用7年沒得換
Nadeem 起初嘗試過鐵餅、鉛球等項目，直到父親說服他，2015年他才開始接觸並愛上標槍；但除了板球外，巴基斯坦對其它運動投入的資源可說是無能為力，國家內幾乎沒有符合世界標準的場地及相關訓練設施，Nadeem 只能在板球場進行訓練，時不時還會被趕走，沒有經濟能力的他，甚至一支標槍用了7年，練到嚴重損壞也沒有更換。
但 Nadeem 並未放棄，從2017伊斯蘭運動會銅牌、2018亞運銅牌、2019南亞運動會金牌、2022英聯邦運動會金牌、2023世錦賽金牌，Nadeem 在艱難的環境中不斷突破自己，並移地到南非訓練，他也在24歲時獲得東京奧運參賽資格，並在個人首次五環殿堂上，以84.62公尺的成績獲得第5名。
奧運絕地大翻身 一擲打破大會紀錄
2024年，Nadeem 迎接人生第2次奧運之旅，巴基斯坦本屆一共只派7名運動員前往巴黎，且政府不負責出機票錢，Nadeem 則是例外，他是唯一獲得政府補助機票的選手；在決賽上，Nadeem 首次投擲失敗，第二次嘗試就丟出92.97公尺，破奧運和亞洲紀錄的誇張距離，最終擊敗一眾好手，成為巴基斯坦的英雄，Nadeem 確定奪金當下，也跪在場上親吻地板，落下感動的眼淚。
而東京奧運替印度拿下唯一一面金牌的槍神丘帕拉（Neeraj Chopra），本屆則以89.45公尺拿下銀牌，值得一提的是，Nadeem 和 Chopra 除了是標槍界的宿敵外，也是場下的好友，Chopra 是全球知名的田徑明星，甚至在 Nadeem 訓練資源匱乏時，公開在國際上發聲，巴黎奧運奪牌後也在當下相擁。比起獎牌，兩人亦敵亦友的競爭和扶持，更是體育競技難得且該被尊重的元素。
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