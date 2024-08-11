林郁婷奪金仍不放過！英主持人又發文抹黑 底下留言「風向變了」
林郁婷奪金仍不放過！「台灣拳后」林郁婷今（11）日凌晨奪下巴黎奧運女子拳擊項目的57公斤級金牌，成功抵抗性別議題的攻擊，以及來自各國的惡意抹黑。然而，當初和「哈利波特」作者JK羅琳（J.K. Rowling）一起發出質疑的英國知名主持人Piers Morgan，仍然貼出林郁婷奪下金牌的照片，語出惡言批評。不過底下留言風向卻一面倒，抨擊Morgan的言論相當可恥且不恰當。
記者林之越/綜合報導
發文追擊林郁婷 留言風向全變了
我國好手林郁婷以及阿爾及利亞籍拳手Imane Khelif，自從巴黎奧運開始舉行以來，因為國際拳擊總會（IBA）含糊不清的「性別生化檢測」檢測，長時間受到性別爭議的干擾。不過2人最終都頂住壓力，各自在57公斤級及66公斤級奪下金牌，用擂台上的實力證明自己。
然而，知名主持人Piers Morgan今（11）日依然在個人社群平台X上發文，貼出林郁婷奪下金牌的照片，並寫道：「一名因男性染色體檢測呈陽性而被禁止參加上屆世界錦標賽的拳擊手，在本屆奧運會上第二次在女子比賽中贏得金牌。真是可恥又可笑。」對林郁婷、Imane Khelif窮追不捨。
Piers Morgan是英國右派的代表媒體人，發出此言論可能也是源於保守派對於性別議題的立場。不過讓人意想不到的是，底下留言多數都反對Piers Morgan言論，紛紛寫道：「你的行為才可恥又可笑」、「她就是個女性」、「繼續哭吧」、「她在擂台上等你」等。