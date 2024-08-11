中市公車老舊隱憂　議員：平均一天8次故障

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陳俞融表示，台中在過去10年，已經投入超過300億的預算在公車營運，不但沒有培養出搭乘公共運輸的人口，反而因為公車老舊及故障問題，使市民對台中市的公車越來越沒信心。
陳俞融指出，根據市府資料，台中市公車車齡過高已成常態，目前全台中公車共1393台，其中10年車齡以上的公車就有490台，比例達驚人的3成5，車齡超過10年的車輛數量非常高。市民每日通勤都要坐這些高齡公車，安全嗎？
陳俞融說，市府統計資料顯示，111-112年間，台中市公車共發生5754件故障事件，平均每年高達2877件，相當於每天會發生近8次故障。且各年度的故障原因中，涉及變速箱、轉向系統等核心設備的比例居高不下，顯示這些老舊公車已經達到其性能極限，更凸顯台中市公車亟待更新的迫切性。
陳俞融批評，儘管市府每年投入高達27.8億元的公車相關預算，但市民並未因此享受到應有的公車服務品質。如此頻繁的公車故障事件，不僅影響市民的日常通勤，更嚴重威脅到乘客的安全。
陳俞融建議，市府應立即調整明年公車評鑑指標，將車輛故障率和維護情況納入考量，以此激勵業者更新車隊。只有透過實質的政策改革，才能徹底解決老舊公車問題，確保市民的乘車安全，提升公共交通服務品質。
對此，交通局表示，所編列的27.8億元，有22億是補助給市民雙十公車的經費，另外3億元是補助公車虧損，TPASS定期票2.7億；依據台中市汽車客運業管理自治條例，營運車輛車齡不得逾10年，但車況良好的低地板公車得延長至12年，交通局已持續要求客運業者所屬車輛應符合以上規定，並請客運業者提送車輛汰換計畫，以確保車輛正常運行，亦滾動式檢討公車評鑑指標，以督促客運業注重行車安全。