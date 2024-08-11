中市爆紅視角打卡新熱點　藏身在舊社公園

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交通局長葉昭甫表示，台中市打造智慧、友善的停車場，運用人流車潮多優勢地段，進駐大型連鎖超市、健身房、美食餐飲、快閃市集，規劃停車美學空間獲好評，開啟多元功能的指標意義。今年7月初啟用的北屯區舊社公園地下停車場，在市長盧秀燕送出今年9月7日前停車免費的優惠好禮後，停車情況踴躍，不只能熟悉動線與環境，平時生活忙碌的民眾，停好車走進舊社公園，重新認識這座處處有美景的公園綠地。
葉昭甫指出，「值得仰望的天然美景，是舊社公園地下停車場綠建築訴求的最佳寫照」。北屯區人口移入增多，區域繁榮商圈擴大，交通局為紓解停車超前部署，將原為平面的北屯區舊社停車場，改建成地下二層及地上一層的停車場，除了完成工法考驗，不破壞公園地面景觀並與停車場軟硬體相融合，實施兼顧日照與遮蔭的休憩空間的「引光計畫」。
葉昭甫提到，舊社公園坐擁約4公頃公園綠地，行經的中捷車廂被稱為「像在樹海上行走的捷運」，吸引網美來拍照打卡，另考量舊社公園綠色植栽特色，特別將建物與戶外空間無縫接軌，吸睛亮點是開出一座天井，巧妙帶進陽光與綠意，愛好攝影的民眾，艷陽天來捕捉藍天當畫布，白雲配色的鏡頭，陰天時則呈現水墨畫意境，別有一番風情。
經營「潔西愛食記」的網紅，常到各地拍照打卡，舊社公園地下停車場啟用後捷足先登來拍照，在自然採光的天井拍下青春洋溢倩影，走訪保持自然生態的公園環境，結合公園鳥語花香特色，公園種植很多「雞蛋花」，花紋融入指標系統，停車場指標牌面有雞蛋花的圖樣，豐富停車場的公眾美學，讓她稱讚，「停車場很好拍，整座公園就是我的攝影棚」。
北屯區舊社里長謝秉憲表示，舊社地區除了有大型賣場進駐，鄰近的南興公園有棵百年芒果樹，外觀形似米老鼠的「米奇樹」也是吸引遊客的網紅景點，還有可飽覽水岸風光的旱溪自行車道，湧入觀光人潮，舊社公園地下停車場改善當地停車，更方便遊客的交通需求，鼓勵民眾多運用捷運松竹站、公車、台鐵松竹站、YouBike等公共運輸，輕鬆暢遊舊社里。