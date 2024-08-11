中元普渡燒紙錢　中市府推「紙錢集中幫你收」服務

我是廣告 請繼續往下閱讀
環保局表示，為尊重宗教信仰及減少空氣污染，環保局積極推廣「紙錢集中幫你收」便民服務，只要一通電話預約指定地點，免費將紙錢載運到具完善污染防制設施煉化處理。統計今年台中市已有500多家立案宮廟(包括烏日玉闕朝仁宮、大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖等)，以及3,217處集合式住宅(公寓大廈)皆配合「紙錢集中」政策，顯見近年努力已漸獲得宮廟及民眾接納與支持。
環保局指出，根據環境部研究資料顯示，在傳統燒紙錢過程中，每燒1公斤紙錢將產生1.5公斤的二氧化碳，也會釋放出一氧化碳、苯、PM2.5及有毒致癌物質，焚燒紙錢不僅造成環境污染、損害健康，甚至會增加碳排放、加劇全球暖化。
此外，環境部今年針對中元節亦推廣「新紙錢三燒」政策，指的是「集中燒」、「適量燒」及「替代燒」。「集中燒」係將紙錢委由環保局送至完善空污防制設備的處所煉化處理；「適量燒」是鼓勵民眾使用符合CNS規範之大面額紙錢及高品質紙錢；「替代燒」則是採用以功代金或以米（物）代金等方式，期望民眾從源頭減少焚燒紙錢的污染，請市民朋友多加配合以不燒紙錢替代措施，讓環保祭祀持續減碳顧健康、誠意不減又環保。
另公寓大廈管委會表示，每年到中元節期間，社區住戶除準備普桌供品祭拜外，也設置紙錢集中區鼓勵住戶將紙錢集中後交由清潔隊集中煉化處理；近年也配合市府「以功代金助弱勢」措施，鼓勵社區住戶以不要燒紙錢來捐助弱勢團體，並統一將省下紙錢費用以社區名義共同響應以功代金，讓普渡減燒金，為住戶結善緣積福德。
環保局進一步表示，兼具愛心、環保與信仰「台中以功代金」有賴市民朋友共同響應，鼓勵民眾透過四大超商電子通路平台的事務機、或由社福團體所建置以功代金網站進行線上支付，將省下購買紙錢費用，達到實質做功德助弱勢同時，可減少燒紙錢危害環境與健康。
此外，統計台中市「超商以功代金」捐款金額，由104年9萬元增加至112年約35.2萬元，環保局將持續加強宣導，努力讓成效不斷精進，同時為減少地球暖化盡一份心意。另近8年紙錢集中量共2萬8,640公噸，累計已減少4萬2,960公噸二氧化碳及78.76公噸PM2.5的污染排放量，共同響應節能減碳又健康。
環保局長陳宏益表示，傳統祭祀與環保並不衝突，呼籲市民朋友，中元少燒金，誠心最重要，共同響應以功代金、以米(物)代金的環保祭祀，如需燒紙錢可交由環保局集中煉化處理，除兼顧信仰又環保；而以功代金更可將愛心與環保相互結合，創造善心與健康的環境，逐步達成低碳永續城市的願景。