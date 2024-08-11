免費玩！韓國DINOTAENG短尾矮袋鼠快閃店來台　7大亮點、排隊規則

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📌巨型QUOKKA、BOBO迎接！拍照打卡點一起搭校車
以「MARSHVILLE」小鎮為背景的DINOTAENG，講述一群以QUOKKA短尾矮袋鼠為主角的朋友們，一起尋找最佳棉花糖的冒險故事。首次登台的「QUOKKA IN SCHOOL DINOTAENG POP UP」快閃店，讓粉絲們置身愛玩的QUOKKA、BOBO與朋友們趣味的校園生活，而且貪吃的FATTY、聰明的HATTY、熱衷園藝的DAISY、充滿好奇心的BRIC、及運動狂熱者GRU全都有來台灣玩。
民眾可以和主角們一起搭上學校巴士，再手牽手經過斑馬線過馬路，在置物櫃前換衣服（或偷吃餅乾）；進入教室空間排排坐，捕捉QUOKKA推疊棉花糖塔與FATTY偷偷吃零食的有趣瞬間，一回頭還有巨型QUOKKA、BOBO迎接大家。
📌台灣限定！DINOTAENG拍貼機必玩
現場必玩的還有台灣限定的DINOTAENG拍貼機，超過3款相框可選，可以自由選擇自己喜歡的邊框設計。提醒大家，拍攝時記得盡量靠中間，不然可以是會被熱情的QUOKKA擋住臉喔。體驗與DINOTAENG的校園生活留念200元/單次。
📌必買週邊商品！毛絨娃娃與吊飾、環保杯、拍拍燈都好萌
隨「QUOKKA IN SCHOOL DINOTAENG POP UP」快閃店來台的週邊商品應有盡有，過去只能在網路社群羨慕別人的盲盒公仔、冷氣毯、造型公仔萬年曆、鑰匙圈、毛絨吊飾、造型玩偶、環保袋等，眼睛簡直要看花了，大家要小心！荷包絕對守不住啊（笑）。
推薦有三階段亮度的DINOTAENG拍拍燈，看起來好萌的DINOTAENG起司造型玩偶、大亨堡毛絨吊飾，跟上奧運賽事熱潮的棒球、橄欖球DINOTAENG吊飾，萌臉梳子、DINOTAENG與主角們的鞋扣，還有一款印有全主角與朋友的環保杯，大夥兒繞杯身一圈，有夠可愛。
上學、上班必備的文具用品，還有好看又好寫的造型原子筆、便條紙、資料夾與筆記本、QUOKKA與BOBO造型計算機等，多款實用商品，讓QUOKKA與BOBO陪伴大家的校園生活與辦公日常。
📌消費滿額！免費獲得「FATTY造型氣球及造型貼紙組合」
分享給大家「QUOKKA IN SCHOOL DINOTAENG POP UP」快閃店限定加碼活動，只要於快閃店消費滿新台幣1500元，即可免費獲得「FATTY 造型氣球及造型貼紙」組合，只送不賣必需要收藏。
📌買貼圖加碼送「BOBO in School 特典貼圖」
8月6日起「Quokka in School」也即將上架LINE貼圖，台灣限定活動同步開跑，凡購買貼圖還會再加碼贈送「BOBO in School特典貼圖」，萌翻你的日常。
📌DINOTAENG前進台南！1米6高的QUOKKA相見歡
LINE FRIENDS官方還預告，除了台北場，DINOTAENG還將於8月26日至9月1日，前進台南臺灣文化創意博覽會，現場會設置高1米6的QUOKKA 會和大家相見歡。
📌朝聖前必知！最新排隊規則「發送號碼牌」分流
QUOKKA IN SCHOOL DINOTAENG POP UP快閃店太受歡迎了！8月11日至8月18日，將採發送號碼牌分流機制：
1. 8月11日至8月18日每日營業時段11:00-19:00。
2. 每日10:30起於活動入口處發放當日號碼牌。
3. 號碼牌每人限領一張，不接受代領，遺失恕不補發。
4. 每個時段開放50人進場，提供50分鐘進行體驗及購買，10分鐘清場給下一時段之消費者進場。
5. 每個時段前10分鐘可至快閃店入口處出示號碼牌報到。
6. 每個時段開放入場後的10分鐘為最終入場時間，逾時恕不接受入場。
7. 每個時段的清場結帳時間為最後10分鐘，請在該時段結束前完成購物結帳及體驗。
8. 為了每一位消費者的安全考量，不建議夜排等行為發生。
QUOKKA IN SCHOOL DINOTAENG POP UP快閃店資訊
地點：松山文創園區 W113 炊事場空間（台北市信義區光復南路133號）
日期：2024年8月10日至2024年8月18日
時段：11:00-19:00