農曆7月晚上不能晾衣？民俗專家教戰 一招破解避免卡「髒東西」
傳統上來說農曆7月，也就是鬼門開月份禁忌多，其中「不要在晚上洗晾衣服」更是經常被長輩掛在嘴邊。民俗專家486先生表示，傳統上認為好兄弟容易沾附在潮濕的東西上，不小心穿上恐會「卡到陰」，其實把衣服晾掛在外面更怕卡到像是鳥屎、蟲卵等髒東西。
記者周淑萍/綜合報導
農曆七月禁忌不少，例如不要拍別人的背、晚上不要吹口哨、不要去海邊玩，「不要在晚上洗晾衣服」更是經常被長輩掛在嘴邊。民俗專家486先生表示，傳統上認為好兄弟容易沾附在潮濕的東西上，不小心穿上恐會「卡到陰」，其實把衣服晾掛在外面更怕卡到其他「髒東西」。
不少人覺得這只是迷信，但仔細想想晚上衣服掛在陽台隨風飄逸，尤其若是較長的連身裙或薄外套遠看的確很容易誤以為有人飄在空中。適逢鬼月，難免不小心「人嚇人、嚇死人」。台灣夏季溼熱，剛洗好的衣服晚上晾起來不僅不易乾，沒有陽光照射更容易滋生細菌、產生異味，肌膚較敏感的人穿上身也會感到不舒服，還有機會卡到鳥屎、蟲卵等髒東西。
專家建議，因應 現代人生活忙碌，大多下班後才有時間處理家務，專家建議想要突破「不要在晚上洗晾衣服」的禁忌。常見的方式是把衣服晾掛在室內並開啟除濕機，若想要加快乾衣速度，建議可以搭配電風扇一起使用。晾掛時每件衣服保持足夠的間隔，讓空氣流通為佳。注意不要掛在除濕機正上方，避免衣物不小心掉落遮蔽到進出風口造成危險。
另外一個最快的方式就是使用乾衣機，就不需要看天吃飯，同時可以避免曬不乾、產生異味和懸浮微粒沾附等問題。若不想在晚上出入陽台，建議可以挑選免接排水管的熱泵式乾衣機，只要插上插頭就能使用、沒有熱風又低噪音，適合放在室內使用。