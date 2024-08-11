羞於坦言「自己年紀大」 拜登親揭退選心聲：我就是個過渡總統
美國總統拜登（Joe Biden）在台灣時間25日上午8點，於白宮橢圓形辦公室，發表約10分鐘的全國談話，稱放棄角逐連任是「向新一代交棒以及團結國家最好的方法」，如今他首度接受媒體採訪吐露退選的真實心聲，拜登坦言早知道自己的總統任期帶有「過渡性質」，但對於年紀過大這個事實自己卻難以啟齒。
國際中心楊智傑／綜合報導
美媒《CBS》在本月7日於白宮採訪美國總統拜登，並在今（11）播出「CBS週日晨間新聞」（CBS Sunday Morning）這檔節目。現年81歲的拜登向CBS大選特派員柯斯塔（Robert Costa）表示，自己在2020年選第一任總統時，就已經認定自己是「過渡性總統」。
這是拜登宣布放棄尋求連任後，首度接受採訪。他在專訪當中強調自己競選連任以及退出選戰的主因都是「避免川普當選」，他再三強調「一定要、一定要、一定要」擊敗川普，更稱阻止川普當選是自己對國家的責任所在。
拜登說，他之所以退選是期望能在年底大選前將全國的注意力集中在防止川普當選上，也盼能藉此團結民主黨，而自己的總統任期帶有過渡性質，只是自己羞於坦言自己年紀大了，「我甚至無法說出我的年齡，對我來說，要把它說出口是在太困難了。」