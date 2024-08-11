7歲女童流感「併發急性心、腦炎症」過世　家屬忍痛器捐遺愛人間

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馬偕紀念醫院器官捐贈協調師郭惠娟表示，依照《人體器官移植條例》規定，需經腦死判定才能完成器官捐贈，醫院得知家屬器捐意願後便緊鑼密鼓進行器捐登錄，也與各個相關醫院協調師連繫，由於兒童器官捐贈非常少見，依法則為優先配對兒童等待者，如若無法完成配對，才會找尋第二順位的成人等待者。
郭惠娟表示，依照器官捐贈登錄中心資料顯示，截至今年為止，等候器官移植病人多達1萬1300人，但已完成受贈者不到600人，顯示只有約5%的等待者有獲得移植機會，露露則是馬偕兒童醫院成立10年以來首名的腦死後經判定器官捐贈個案，原本雙親同意捐贈更多器官遺愛人間，但在完整評估、進行配對後僅有心、肝、腎找到合適受贈者，並已完成移植手術。
馬偕兒童醫院心臟科主治醫師田智瑋表示，臨床上，病人一旦進入疾病末期或安寧照護個案，均會經由醫療人員在合適的情況說明器官捐贈事宜，露露的雙親在孩子驟然離世的悲痛之下願意捐贈女兒的可用器官，過程之中醫護團隊、協調師、社工師、牧師、關懷師均有給予家屬完整的支持與陪伴。
田智瑋表示，病毒感染重症的前驅症狀常見的有高燒、嘔吐、嗜睡、抽筋、手腳無力、意識不清，露露是在連續高燒兩天後的第三天凌晨嘔吐後再入睡，自此失去意識，是很明顯的病毒感染現象，家屬發現後雖緊急送醫，即使經過醫護團隊積極救治還是無力回天。
田智瑋提醒，新冠肺炎（COVID-19）疫情解封以來，新的一波免疫負債開始報復性回溫，臨床觀察此次伴隨流感與新冠肺炎疫情的感染人數呈現高峰，因此為了減少病毒威脅的機會，民眾仍要勤洗手、戴口罩，避免涉足人潮過多的地方，而有免疫疾病與老人、小孩更要格外留意。