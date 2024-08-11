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超過10國搶當2036奧運主辦方！首爾市長參戰：韓國最符合永續趨勢

▲2024年巴黎奧運即將落幕，接下來兩屆奧運舉辦地點已經敲定在洛杉磯與布利斯本，韓國首爾則積極爭取2036年主辦權。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運即將落幕，接下來兩屆奧運舉辦地點已經敲定在洛杉磯與布利斯本，韓國首爾則積極爭取2036年主辦權。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2024年巴黎奧運即將落幕，下兩屆奧運舉辦地點已經敲定，分別將在2028年於美國洛杉磯、2032年於澳洲布利斯本舉行，至於再過四年的2036年夏季奧林匹克運動會如今更是炙手可熱，超過10個國家與城市搶著提出申請。韓國首爾市長今（11）就表示，首爾將向國際奧會（IOC）提出申請，並稱在未來永續環保趨勢下，首爾有著強大競爭力。

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巴黎奧運閉幕式即將在明（12）日凌晨舉行，這場四年一度的全球體壇盛事下次將交由美國洛杉磯舉辦，這也使洛杉磯成為除了英國倫敦、法國巴黎以外，全球第三個至少辦過3次奧運的城市，2028年奧運也是洛杉磯時隔44年再次舉辦奧運會。

▲巴黎奧運開幕式今（27）日凌晨在塞納河畔進行，這一次開幕是中華代表團被安排在第74船，即使暴雨也澆滅不了選手的熱情，而美國和澳洲則是被排在倒數第2和第3，原因是有一個傳承的意味在。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國洛杉磯將舉辦下一屆奧運會，圖為美國代表隊於今年巴黎奧運開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）
至於2032年奧運主辦城市，國際奧會則已於2021年欽定為澳洲布里斯本，這則是澳洲繼2000年的雪梨奧運後，睽違32年後再次主辦夏季奧運。

想要再次接下主辦奧運重任的還有韓國，繼經歷不少爭議的1988年漢城奧運後，如今已經改稱首爾的這個大城市主張將重複利用漢城奧運的基礎設施，更加符合未來奧運減碳、永續的趨勢。

▲2024年巴黎奧運開幕式烏龍不少，韓國國名被主會場的場內播報員竟被念成「朝鮮」，引起軒然大波。稍早國際奧委會意識到錯誤，也已經透過官方帳號向韓國進行道歉。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運開幕式期間，韓國國名被主會場的場內播報員竟被念成「朝鮮」，引起軒然大波。（圖／美聯社／達志影像）
《韓聯社》報導指出，前往巴黎奧運考察的首爾市長吳世勳週日（11）表示，首爾首爾市將申辦2036年的夏季奧林匹克運動會。他強調當時漢城奧運建蓋的「蠶室奧運場館」如今已成為能夠容納萬人以上的綜合運動館，在經過現代化改造後，2031年更將化身為結合體育、會展等多重功能的綜合空間。

吳世勳稱在參觀了巴黎奧運會場館後，他堅信「首爾能做得更好」，並稱在未來永續、低成本趨勢下，首爾在基礎設施方面具有強大競爭力，他也相信首爾將是最佳舉辦地。

從官方申請時間來看，想要提出主辦申請的時間是2027年開始，而國際奧會將在2029年決定花落誰家，目前已經公開表態會向國際奧會申辦2036奧運主辦權的包含土耳其伊斯坦堡、智利聖地牙哥、印尼新首都努山塔拉（Nusantara）以及尚未決定城市的印度，還有最新的韓國首爾。

以下國家也有意申辦但仍未決定城市，包含加拿大、義大利、埃及、卡達、匈牙利、中國、卡達等。

其中曾辦理過北京奧運的中國這次則被盛傳會在上海舉行，國際奧會主席巴赫去年5月到訪上海時就曾表示，「相信上海會成為一座奧林匹克體育的城市」，當時中國社群網路上瘋傳「上海要申辦奧運會」消息，儘管一度遭到官方否認，但當局也稱會發揮「長三角三省一市（上海、江蘇、浙江、安徽）各自優勢共同申辦舉辦頂級國際綜合性賽事」。

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