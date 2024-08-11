遭旅客毆打+恐嚇！台鐵運務人員嘆「挫折大於成就」　產工曝真相

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朱智宇無奈指出「這就是台鐵運務人員的日常」，站務人員與車長是大家旅途中最常遇到的台鐵人員，也是最常與旅客發生糾紛的職種，小從辱罵大至毆打，這些是運務人員無法避免的職災。朱智宇提到，運務人員要從事的工作，不是外界認為簡單的售票，從售票、剪收、旅客嚮導、協助無障礙服務、行車運轉，為了平安讓旅客進站到出站，運務人員謹守程序提供一切服務，就是讓旅客能順利抵達目的地，提供穩定與有品質的運輸服務。
朱智宇表示，前陣子凱米風災襲來，也有運務人員不畏風雨到車站上班，24小時維持鐵路運輸保持暢通，但這些不被看見的付出，也讓國人輕視運務人員專案與重要性，也因為運務人員會第一線面對旅客，他們也成為旅客對台鐵不滿的情緒出口，誤點罵運務、找不到車站出口也是罵運務、買不到便當也是罵運務，到最後連要求逃票旅客補票，都要被旅客痛罵一頓加上投訴，旅客才願意付少少幾十元的錢補票。
甚至還有師傅跟朱智宇說「在台鐵裡頭工作挫折大於成就」，因為大多都是被罵，沒被打就不錯了，久而久之也對於台鐵失去信心，連最基本保護員工都做不到的公司，自然也不相信能夠做好什麼安全。
朱智宇隨文附上截圖，為該名運務人員的留言詢問相關法律諮詢，下一句卻是「抱歉，我又被打了」，讓朱智宇感嘆表示「台鐵公司化的第一年，每個車站跟單位牆上都貼著有董事長簽名的安全憲章，但員工的生命安全顯然不在這裡。」