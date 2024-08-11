林郁婷與哈利芙雙奪金！美媒：兩人克服大量性別批評和無根據猜疑

日本標槍女王一擲奪金！毒舌女星卻稱她「像頭海獅」慘遭炎上

▲北口榛花順利拿下除了馬拉松以外，日本選手史上第一面的女子田徑金牌，也是日本首面「田賽」金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲北口榛花順利拿下除了馬拉松以外，日本選手史上第一面的女子田徑金牌，也是日本首面「田賽」金牌。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本「標槍女王」北口榛花在巴黎奧運女子標槍決賽當中，以第一次試擲就擲出65.8公尺的成績創下無人能敵的紀錄，也讓她打破日本田賽過去未曾有女子選手奪牌的紀錄，順利拿下日本首面田賽金牌；不過北口榛花在場邊吃蜂蜜蛋糕、俯臥舒展的模樣卻被日本演藝圈大姐笑稱「像是頭可愛的海獅」，相關言論更被認為不尊重選手而遭到炎上。

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北口榛花在東京奧運雖然僅拿到第12名的成績，但卻是日本57年來第一位闖進標槍決賽的女子好手，而在今年的巴黎奧運女子標槍決賽上，北口榛花更在第一次就擲出65.8公尺的成績，後續則沒有其他選手能超越這個距離，使今年26歲的北口榛花成功創下日本歷史新頁，同時也能在場邊吃下父親準備的運動蜂蜜蛋糕補充體力。

▲北口榛花順利拿下除了馬拉松以外，日本選手史上第一面的女子田徑金牌，也是日本首面「田賽」金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲北口榛花俯臥在賽場上吃的蛋糕是由身為糕點師的父親為她準備的運動蜂蜜蛋糕，能快速補充能量。（圖／美聯社／達志影像）
「北口榛花俯臥在賽場上吃蛋糕」的畫面也在日本新聞媒體與網路上瘋傳，不過這個畫面也讓今年74 歲的日本知名毒舌女星、演藝圈大姐和田明子在節目上笑稱，「模樣看起來就是頭可愛的大海獅躺在那裡」；與此同時和田明子的言論也在社群媒體上掀起熱議，不少人痛批這番言論對代表日本出賽的選手相當不尊重，「即使你說了可愛，但叫人『海獅』就不是一種恭維」、「這種言論真的很粗魯」、「對選手竟然說出這種話，難以相信」、「就算是開玩笑也要有分寸」。

▲北口榛花順利拿下除了馬拉松以外，日本選手史上第一面的女子田徑金牌，也是日本首面「田賽」金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲北口榛花順利拿下除了馬拉松以外，日本選手史上第一面的女子田徑金牌，也是日本首面「田賽」金牌。（圖／美聯社／達志影像）
北口本人對此解釋，自己在比賽場決定躺下，而非坐在椅子上的原因是，高度不合適的椅子往往會讓選手變得無精打采；至於為什麼是俯臥而非仰臥，她則解釋因為標槍運動講求的柔韌性，而且自己的身體會拱得很厲害，為了做到這點肚子就必須伸展，這是她從東京奧運開始後時常進行的練習動作，「如果場地更大的話，還可以像野餐那樣鋪上毛巾」。

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