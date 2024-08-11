日本標槍女王一擲奪金！毒舌女星卻稱她「像頭海獅」慘遭炎上
日本「標槍女王」北口榛花在巴黎奧運女子標槍決賽當中，以第一次試擲就擲出65.8公尺的成績創下無人能敵的紀錄，也讓她打破日本田賽過去未曾有女子選手奪牌的紀錄，順利拿下日本首面田賽金牌；不過北口榛花在場邊吃蜂蜜蛋糕、俯臥舒展的模樣卻被日本演藝圈大姐笑稱「像是頭可愛的海獅」，相關言論更被認為不尊重選手而遭到炎上。
國際中心楊智傑／綜合報導
北口榛花在東京奧運雖然僅拿到第12名的成績，但卻是日本57年來第一位闖進標槍決賽的女子好手，而在今年的巴黎奧運女子標槍決賽上，北口榛花更在第一次就擲出65.8公尺的成績，後續則沒有其他選手能超越這個距離，使今年26歲的北口榛花成功創下日本歷史新頁，同時也能在場邊吃下父親準備的運動蜂蜜蛋糕補充體力。
「北口榛花俯臥在賽場上吃蛋糕」的畫面也在日本新聞媒體與網路上瘋傳，不過這個畫面也讓今年74 歲的日本知名毒舌女星、演藝圈大姐和田明子在節目上笑稱，「模樣看起來就是頭可愛的大海獅躺在那裡」；與此同時和田明子的言論也在社群媒體上掀起熱議，不少人痛批這番言論對代表日本出賽的選手相當不尊重，「即使你說了可愛，但叫人『海獅』就不是一種恭維」、「這種言論真的很粗魯」、「對選手竟然說出這種話，難以相信」、「就算是開玩笑也要有分寸」。
北口本人對此解釋，自己在比賽場決定躺下，而非坐在椅子上的原因是，高度不合適的椅子往往會讓選手變得無精打采；至於為什麼是俯臥而非仰臥，她則解釋因為標槍運動講求的柔韌性，而且自己的身體會拱得很厲害，為了做到這點肚子就必須伸展，這是她從東京奧運開始後時常進行的練習動作，「如果場地更大的話，還可以像野餐那樣鋪上毛巾」。