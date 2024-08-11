摘金背教練繞場慶祝！賴清德也好奇　林郁婷親曝原因

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林郁婷則說，就是要感謝這個擂台成就了師徒兩人，可以用雙拳讓世界看見台灣，覺得這對兩人來說意義非常重大，所以要好好的感謝這個擂台、這個舞台。而背教練的動作，是要感謝教練，在場上的事情可以自己解決，但是場下還好有教練，幫她扛下了一切，覺得比完賽之後獲得這個榮耀，把教練舉起來的動作，覺得自己可以代替教練承擔這個重任。
賴清德也問及林郁婷後續規劃，林郁婷則說，目前就是先規劃看教練能不能先讓她放幾天假，好好整理一下思緒，畢竟這一路走來真的是太不容易了，想要感謝的人太多了，想要做的事情也很多，所以想好好休息、計畫一下。賴清德也認為要好好休息，因為比賽強度這麼大、壓力這麼強，一定要休息，「我支持妳！讓教練多放妳幾天假。」
至於林郁婷之前受訪稱要投入反霸凌公益活動，賴清德也表示，自己本身是醫生，所以對她遭到無謂的攻擊，一方面很心疼，一方面也很為她打抱不平，那也慶幸林郁婷用實力證明了一切，用拳擊粉碎了無謂的口水，覺得這點是很棒的。
賴清德也關心4年後是否再戰奧運舞台，林郁婷回應，目前就是先好好修整，那對於下一步如果還有能力的話，當然會願意擔下這個責任。
事後賴清德也恭賀陳念琴拿下銅牌，對兩人的奮戰精神都感到非常欽佩，若大家有什麼問題，政府都很樂意跟大家站在一起、一起解決，讓選手門持續在國際舞台上發光發熱，持續為國爭光。