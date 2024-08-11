奧運女籃／美國61連勝封后！67：66險勝法國　完成「8連霸」壯舉

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美國女籃上一場以85：64闖在4強戰淘汰澳洲隊，寫下讓人驚嘆的60連勝，只差一場勝利就能完成8連霸偉業。然而她們可能也沒想到今天會陷入如此苦戰。此役法國將節奏給放慢，兩隊上半場打完處於25：25平手，比分低到不可思議。美國隊擅長的攻防轉換打不出來，外線又投不開，在半場進攻打的有些掙扎。
第三節法國隊一度取得領先，但該節末命中率下滑卻讓美國得到喘息機會，客隊以45：43的優勢進入到末節。美國主將A'ja Wilson今天依舊是球隊得分主力，但前12投僅有4中，效率和過去6-7成的命中率有巨大效率差別，加上缺乏三分火力支援，讓他們遲遲拉不開分數。
法國戰到最後一刻 Gabby Williams追平球踩到線
末節法國隊靠著罰球重新領先，進入到最後5分鐘，Kahleah Copper兩罰全中，讓美國再次追平，之後雙方各有一次漂亮的轉換得分，Breanna Stewart的罰球讓美國取得1分領先，隨後Wilson幸運的球彈到籃板上緣後入網，比賽58：55。法國主將Gabby Williams隨後獲得罰球機會，又將比分追近到剩1分。
關鍵時刻，Kelsey Plum積極進攻獲得回報，兩次罰球將比分又拉開到3分，但法國今天就是韌性十足，Williams在最後1分33秒禁區外得分，又追到剩1分。美國暫停回來之後，Stewart和Copper漂亮的小組配合，Copper切入得分，美國在這場肉搏戰中再將得分壓力給到法國。之後地主進攻卻被守到沒有出手機會，無功而返，比賽進入最後一分鐘的較量，美國62：59。
法國之後發生要命失誤，但隨後Wilson卻走步違例，將球權奉送出去。但法國比賽最後時刻就是找不到人進攻，又是一次勉強大號三分球出手落空，之後被迫犯規，Wilson兩罰一中，最後17.4秒雙方4分差。
暫停回來後，法國隊Marine Johannes被犯規，兩罰權中，但剩下的時間不夠，他們回過頭來也需要犯規，Plum也兩罰全中。Williams在4.9秒投進三分球，追到64：65。之後Copper兩罰全進，雙方3分差，法國快速推進，Williams在槍響前出手，球打板進球，但她腳已經踩到線，只算2分，比賽66：67分出勝負。
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