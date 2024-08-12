林郁婷與哈利芙雙奪金！美媒：兩人克服大量性別批評和無根據猜疑

未成年「限玩令」效果差！8成青少年照玩不誤　中國改靠人臉辨識

▲中國拋「網遊新規」震撼彈後，25日又批准了逾百款國產遊戲版號。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國拋「網遊新規」震撼彈後，25日又批准了逾百款國產遊戲版號。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國近來針對遊戲、直播產業祭出多項監管打擊措施，尤其是每逢連續假期要求未成年實名認證管制遊戲時間長度的「限玩令」實施至今逾3年，然而北京青少年法律援助與研究中心發現，實際上為了不受系統的遊戲時間限制，陽奉陰違利用父母、祖父母身份登錄遊戲的青少年大有人在，而中國兩大遊戲公司為此也開始增加「人臉辨識」頻率，加強對未成年人的實名認證管理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國當局自2021年8月30日起下達了「史上最嚴」的限玩令，要求所有線上遊戲僅能在每週五、週六、周日和法定假日的晚間20時至21時向未成年玩家提供1小時服務，其他時間不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

然而根據北京青少年法律援助與研究中心本月發布的「縣域未成年人網絡消費調研報告」調查結果，發現在河北、貴州等6省共1108名未成年人當中，每週五至週日和國定假日每天玩遊戲時長超過1小時的占比實際上超過了八成。

中國財經媒體《經濟觀察報》、《第一財經》報導指出，該份報告發現為了躲避系統管制，有逾7成未成年人使用他人個資登錄遊戲，其中有56.6%未成年人使用父母個資登錄遊戲，有12.8%使用的是祖父母個資，5.7%的未成年人則使用其他家屬親人的個資，剩下還有1.4%的人使用的是淘寶代認證。

報導指出，中國在2021年由國家新聞出版署發布「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沈迷網絡遊戲的通知」後，所有網路遊戲用戶均須使用「有效實名身分訊息」才能登錄遊戲，這就導致許多未成年人利用長輩個資來登入遊戲的情況，有一名河北高中生就稱自己用父親的身份登入後，每天平均可以花費8小時在玩網路遊戲。

隨著暑假到來，中國兩大遊戲公司巨頭騰訊、網易也被要求加強對未成年人的實名認證管理，其作法則是增加玩家「人臉辨識」的頻率，例如網易要求「70歲以上遊戲用戶」必須進行人臉辨識，騰訊則啟動「暑期人臉巡航」及「防代過人臉巡查」，避免未成年人讓家長代為進行人臉辨識。

有中國青少年在社群平台上表示，暑假期間的「暑期人臉巡航」開啟後，幾乎每玩一局手遊就會被要求「刷一次臉」辨識用戶身份，另外騰訊首次推動的「防代過人臉巡查」更是在辨識過程中加強提醒遊戲內儲值功能認證，會刻意加強顯示儲值金額、用語音強調遊戲內的儲值行為，甚至要用戶本人在全程臉部辨識期間「朗讀文字」確認為本人儲值意願。

中國爆「盜賣遺體」製成骨科材料　黑色產業鏈收入高達16億元

與林郁婷同遭抹黑！阿國拳后金牌戰對手是中國女將　微博汗流浹背

麟洋配金牌戰拍下中國摘金！微博怪罪「羽毛球裁判」登熱搜

「梁王組合」敗給「麟洋配」　微博一片哀嚎：金牌也是中國的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生