未成年「限玩令」效果差！8成青少年照玩不誤　中國改靠人臉辨識

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然而根據北京青少年法律援助與研究中心本月發布的「縣域未成年人網絡消費調研報告」調查結果，發現在河北、貴州等6省共1108名未成年人當中，每週五至週日和國定假日每天玩遊戲時長超過1小時的占比實際上超過了八成。
中國財經媒體《經濟觀察報》、《第一財經》報導指出，該份報告發現為了躲避系統管制，有逾7成未成年人使用他人個資登錄遊戲，其中有56.6%未成年人使用父母個資登錄遊戲，有12.8%使用的是祖父母個資，5.7%的未成年人則使用其他家屬親人的個資，剩下還有1.4%的人使用的是淘寶代認證。
報導指出，中國在2021年由國家新聞出版署發布「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沈迷網絡遊戲的通知」後，所有網路遊戲用戶均須使用「有效實名身分訊息」才能登錄遊戲，這就導致許多未成年人利用長輩個資來登入遊戲的情況，有一名河北高中生就稱自己用父親的身份登入後，每天平均可以花費8小時在玩網路遊戲。
隨著暑假到來，中國兩大遊戲公司巨頭騰訊、網易也被要求加強對未成年人的實名認證管理，其作法則是增加玩家「人臉辨識」的頻率，例如網易要求「70歲以上遊戲用戶」必須進行人臉辨識，騰訊則啟動「暑期人臉巡航」及「防代過人臉巡查」，避免未成年人讓家長代為進行人臉辨識。
有中國青少年在社群平台上表示，暑假期間的「暑期人臉巡航」開啟後，幾乎每玩一局手遊就會被要求「刷一次臉」辨識用戶身份，另外騰訊首次推動的「防代過人臉巡查」更是在辨識過程中加強提醒遊戲內儲值功能認證，會刻意加強顯示儲值金額、用語音強調遊戲內的儲值行為，甚至要用戶本人在全程臉部辨識期間「朗讀文字」確認為本人儲值意願。