台灣英雄好棒！2300萬人口奪2金、7面獎牌　還大勝人口14.7億大國

巴黎奧運獎牌最大贏家？美國狂奪40金最猛　中華隊2金5銅排35名

▲2024巴黎奧運落幕，最後獎牌榜隨著女籃賽事落幕，美國和中國都以40面金牌並列頂端，但因為美國44銀勝過中國的27銀，總獎牌也以126：91勝出，最終在獎牌榜上排名第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運落幕，最後獎牌榜隨著女籃賽事落幕，美國和中國都以40面金牌並列頂端，但因為美國44銀勝過中國的27銀，總獎牌也以126：91勝出，最終在獎牌榜上排名第一。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運今（12）日閉幕儀式後就正式告一段落，本屆奧運中華隊最後拿下2金5銅，總成績排在隊史第3佳，隊史奧運最佳成績是上屆東京奧運的2金4銀6銅，隊史第二好成績出現在2004年雅典奧運，中華隊2金2銀1銅，目前保持連6屆奧運都有金牌進帳。美國隊在這次巴黎奧運拿下40面金牌，44銀，42銅，總獎牌數126個排名第一，中國則是40金、27銀、24銅，共91面獎牌排名第二，中華隊7座獎牌，排名第35名。

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中華隊開幕後表現欠佳 楊勇緯最遺憾

中華隊在巴黎奧運開幕後，包含射箭、柔道、桌球、網球、擊劍等項目表現都不盡理想，其中最被看好奪牌的柔道60公斤級台灣好手楊勇緯，竟在8強提前落敗，就算闖進復活賽也被日本對手淘汰，中華隊一直到7月31日吳詩儀闖進拳擊女子60公斤級4強，才總算獎牌開張。

中華隊嚴格來看，第一面獎牌是射擊定向飛靶李孟遠在不被看好的狀況下，成功在8月3日射進男子定向飛靶決賽並拿下銅牌，最為驚奇。

麟洋配驚喜摘金　奧運2連霸

吳詩儀也在8月3日在4強賽輸給中國好手楊文璐，確定中華隊進帳第2面銅牌，8月4日由中華隊的「麟洋配」出擊！李洋／王齊麟歷經76分鐘激戰，以2:1擊退中國「梁王」組合摘下羽球男雙金牌，完成奧運中華隊史上第一次的2連霸。

中華隊在「貓王」唐嘉鴻8月5日在體操男子單槓摘銅，緊接著「台灣拳后」陳念琴出賽，在8月7日止步4強，拿下銅牌。

女子舉重部分，郭婞淳在8月8日父親節當天摘銅，並且連三屆奧運拿牌。中華隊最後由「台灣女拳王」林郁婷在8月11日擊退波蘭隊塞琳梅塔摘下第2金，替中華隊畫下完美句點。

中華隊雖然結束這次巴黎奧運征戰之旅，但接下來的帕拉林匹克運動會即將登場，這屆奧運共發出329面獎牌，亞洲國家以中國表現最佳，日本拿到20金、12銀、13銅，共拿下45面獎牌，是中華隊的將近7倍之多。

▲巴黎奧運閉幕式，掌旗官由金牌拳手林郁婷與「台灣最速男」楊俊瀚共同擔任。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運閉幕式，掌旗官由金牌拳手林郁婷與「台灣最速男」楊俊瀚共同擔任。（圖／美聯社／達志影像）
▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷做到了！「台灣女兒」拳后林郁婷今（11）日凌晨擊敗20歲波蘭好手Julia Szeremeta，成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷做到了！「台灣女兒」拳后林郁婷11日凌晨擊敗20歲波蘭好手Julia Szeremeta，成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠。（圖／美聯社／達志影像）



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