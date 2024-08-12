巴黎奧運獎牌最大贏家？美國狂奪40金最猛　中華隊2金5銅排35名

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊在巴黎奧運開幕後，包含射箭、柔道、桌球、網球、擊劍等項目表現都不盡理想，其中最被看好奪牌的柔道60公斤級台灣好手楊勇緯，竟在8強提前落敗，就算闖進復活賽也被日本對手淘汰，中華隊一直到7月31日吳詩儀闖進拳擊女子60公斤級4強，才總算獎牌開張。
中華隊嚴格來看，第一面獎牌是射擊定向飛靶李孟遠在不被看好的狀況下，成功在8月3日射進男子定向飛靶決賽並拿下銅牌，最為驚奇。
麟洋配驚喜摘金 奧運2連霸
吳詩儀也在8月3日在4強賽輸給中國好手楊文璐，確定中華隊進帳第2面銅牌，8月4日由中華隊的「麟洋配」出擊！李洋／王齊麟歷經76分鐘激戰，以2:1擊退中國「梁王」組合摘下羽球男雙金牌，完成奧運中華隊史上第一次的2連霸。
中華隊在「貓王」唐嘉鴻8月5日在體操男子單槓摘銅，緊接著「台灣拳后」陳念琴出賽，在8月7日止步4強，拿下銅牌。
女子舉重部分，郭婞淳在8月8日父親節當天摘銅，並且連三屆奧運拿牌。中華隊最後由「台灣女拳王」林郁婷在8月11日擊退波蘭隊塞琳梅塔摘下第2金，替中華隊畫下完美句點。
中華隊雖然結束這次巴黎奧運征戰之旅，但接下來的帕拉林匹克運動會即將登場，這屆奧運共發出329面獎牌，亞洲國家以中國表現最佳，日本拿到20金、12銀、13銅，共拿下45面獎牌，是中華隊的將近7倍之多。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。