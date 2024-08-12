印度人口14億「奧運0金牌」！強項慘輸死對頭　她金牌戰失格崩潰

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印度選手狀況多！角力女選手金牌戰遭取消崩潰
在奧運女子角力比賽中，「印度母獅」佛加特（Vinesh Phogat）在首輪就爆冷擊敗日本角力女神須崎優衣，終止對方在賽前的94連勝，接連擊敗歐洲冠軍烏克蘭莉瓦奇（Oksana Livach）和古巴女將古茲曼（Yusneylis Guzman），挺進金牌戰，正當外界認為她能一舉奪金時，佛加特卻在金牌戰賽前2次秤重超重100公克，即便剪髮也無濟於事，隨後被取消參賽資格，連塊獎牌都碰不到，佛加特也在賽後宣布退役。
除了佛加特事件之外，印度還有角力女將恩蒂．彭格爾（Antim Panghal）將門禁卡拿給姊姊，姊姊私闖選手村，驚動當地警方，雖然事後彭格爾解釋，是因為自己比賽後身體不適，因此到姊姊飯店休息，但當時發高燒，才請姊姊拿自己的門禁卡回選手村拿東西，但印度奧委會祭出嚴厲處分，直接將彭格爾以及姊姊逐出法國，搭機返鄉。
印度標槍奪金希望落空！輸給死對頭巴基斯坦
而讓印度人最過不去的是，在上屆東京奧運印度槍神丘帕拉（Neeraj Chopra）以87.58公尺奪下金牌，這屆可以說是勝券在握，在本屆巴黎奧運會上，丘帕拉更是打破自己上屆的紀錄，擲出89.45公尺的佳績，不過好景不常，來自巴基斯坦的納迪姆（Arshad Nadeem）在決賽第二擲時，擲出92.97的驚人成績，最後摘下金牌。
納迪姆這一擲不僅為國家拿下暌違40年的奧運金牌，更一舉打破高懸16年的奧運紀錄，同時台灣好手鄭兆村91.36公尺的亞洲紀錄也都被打破，再粉碎印度槍神丘帕拉奧運二連霸美夢，也成為這次印度在巴黎奧運0面金牌的關鍵。只能說，雖然人口數與獎牌數量不一定能成正比，但絕對有其相對優勢，這回在巴黎奧運包括巴基斯坦、聖露西亞也充分展現小國的運動量能，為巴黎奧運留下精彩的瞬間。
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