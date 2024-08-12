台灣英雄好棒！2300萬人口奪2金、7面獎牌　還大勝人口14.7億大國

印度人口14億「奧運0金牌」！強項慘輸死對頭　她金牌戰失格崩潰

▲總人口高達14.17億的印度，在本屆巴黎奧運的表現差強人意，總計派出117人參賽，最後連一面金牌都沒拿到。（圖/達志影像/美聯社）
▲總人口高達14.17億的印度，在本屆巴黎奧運的表現差強人意，總計派出117人參賽，最後連一面金牌都沒拿到。（圖/達志影像/美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運正式落幕，然而最終獎牌統計也出爐，中華隊以2金5銅拿下第33名的佳績，比東京奧運進步一名。然而全球第一人口大國的印度，總人口高達14.17億，但在本屆巴黎奧運的表現卻差強人意，總計派出117人參賽，最後連一面金牌都沒拿到，甚至在賽程中出現許多荒謬、離譜的事蹟，原本被看好奪下金牌的項目，卻被來自巴基斯坦的選手奪走，讓印度國民感到非常傻眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
印度在巴黎奧運最後的獎牌數是0金1銀5銅成績作收，總排名第71名，對比在上屆東京奧運的成績48名，整整退步了23名，也是創下自2004年雅典奧運以來最差的紀錄。然而回顧整個巴黎奧運賽程，印度出現許多選手上的問題，原本最有希望該奪金的角力、標槍通通都落馬，不僅標槍輸給死敵國家巴基斯坦，角力更有選手被逐出法國、金牌戰喪失資格等。

▲喬普拉 （Neeraj Chopra）在男子標槍比賽中，替印度獲得2024巴黎奧運的唯一一枚銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲上屆東京奧運印度槍神丘帕拉（Neeraj Chopra）本屆巴黎奧運無法連霸，輸給巴基斯坦黑馬納迪姆（Arshad Nadeem），僅拿下銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
印度選手狀況多！角力女選手金牌戰遭取消崩潰

在奧運女子角力比賽中，「印度母獅」佛加特（Vinesh Phogat）在首輪就爆冷擊敗日本角力女神須崎優衣，終止對方在賽前的94連勝，接連擊敗歐洲冠軍烏克蘭莉瓦奇（Oksana Livach）和古巴女將古茲曼（Yusneylis Guzman），挺進金牌戰，正當外界認為她能一舉奪金時，佛加特卻在金牌戰賽前2次秤重超重100公克，即便剪髮也無濟於事，隨後被取消參賽資格，連塊獎牌都碰不到，佛加特也在賽後宣布退役。

除了佛加特事件之外，印度還有角力女將恩蒂．彭格爾（Antim Panghal）將門禁卡拿給姊姊，姊姊私闖選手村，驚動當地警方，雖然事後彭格爾解釋，是因為自己比賽後身體不適，因此到姊姊飯店休息，但當時發高燒，才請姊姊拿自己的門禁卡回選手村拿東西，但印度奧委會祭出嚴厲處分，直接將彭格爾以及姊姊逐出法國，搭機返鄉。

▲Vinesh Phogat未能幫印度奪金，甚至失格被判成最後一名。（圖／美聯社／達志影像）
▲「印度母獅」佛加特（Vinesh Phogat）闖進女子角力金牌戰，結果開賽前過磅沒過，遭判失格變成最後一名。（圖／美聯社／達志影像）
印度標槍奪金希望落空！輸給死對頭巴基斯坦

而讓印度人最過不去的是，在上屆東京奧運印度槍神丘帕拉（Neeraj Chopra）以87.58公尺奪下金牌，這屆可以說是勝券在握，在本屆巴黎奧運會上，丘帕拉更是打破自己上屆的紀錄，擲出89.45公尺的佳績，不過好景不常，來自巴基斯坦的納迪姆（Arshad Nadeem）在決賽第二擲時，擲出92.97的驚人成績，最後摘下金牌。

納迪姆這一擲不僅為國家拿下暌違40年的奧運金牌，更一舉打破高懸16年的奧運紀錄，同時台灣好手鄭兆村91.36公尺的亞洲紀錄也都被打破，再粉碎印度槍神丘帕拉奧運二連霸美夢，也成為這次印度在巴黎奧運0面金牌的關鍵。只能說，雖然人口數與獎牌數量不一定能成正比，但絕對有其相對優勢，這回在巴黎奧運包括巴基斯坦、聖露西亞也充分展現小國的運動量能，為巴黎奧運留下精彩的瞬間。

▲巴黎奧運男子標槍決賽，巴基斯坦的納迪姆（Arshad Nadeem）擲出92.97公尺，破奧運紀錄拿下金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男子標槍決賽，巴基斯坦納迪姆（Arshad Nadeem）擲出92.97公尺拿下金牌，打敗上屆東奧金牌印度槍神丘帕拉（Neeraj Chopra）。（圖／美聯社／達志影像）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

巴黎奧運獎牌榜洗牌了！美國「閉幕前逆轉中國」　上屆超強國殞落

比張本智和還慘！奧運體操爆烏龍　美國選手銅牌「2度逆轉取消」

巴黎奧運閉幕了！「中華隊總戰績」整理　領到奧運獎金35人名單曝

獨／奧運看一場比賽多少錢？「最貴項目」跌破眼鏡　真實花費公開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生